Sánchez recurre ahora a la bandera del feminismo contra Feijóo tras el fiasco en vivienda y pensiones

La precampaña arrancó con el PSOE muy tocado por la crisis de Ceuta, los escándalos de corrupción y las contradicciones en vivienda, asunto del que esperaban poder hacer bandera el 29-N. Para corregir el tiro, la izquierda alimentó, primero, la supuesta polémica por las pensiones y, ahora, azuza el miedo a la derecha entre las mujeres.

En un momento en el que el voto femenino es clave, dada la fuga detectada hace meses en el PSOE por los escándalos de prostitutas y el caos en las pulseras antimaltrato, recuperar impulso entre las mujeres es uno de los grandes objetivos de la izquierda. Especialmente cuando Vox está subiendo también en este sector, algo relativamente sencillo dado que era un grupo de electores que se le resistía.

De ahí que Pedro Sánchez vaya al choque contra Alberto Núñez Feijóo por sus declaraciones en una entrevista en la cadena SER, donde dijo que integraría las funciones del Ministerio de Igualdad en otros departamentos, que recuperaría la exigencia de que las menores necesiten el permiso paterno para poder abortar y que, además, reformaría la actual ley de eutanasia para priorizar los cuidados paliativos.

Una posición que, deliberadamente sacada de contexto, ha utilizado la izquierda para lanzar el mensaje de que si el PP gobierna con Vox, idea que Feijóo no desechó durante la entrevista, las mujeres no podrán abortar, se prohibirá la eutanasia y desaparecerá el Ministerio de Igualdad. Lo resumió el propio Sánchez en un mensaje en X que fue rápidamente contestado por el propio líder del PP.

Prostitutas con dinero público.

Pisos para amantes.

Orgías en pandemia.

Acosadores en Moncloa.

Carrera política con el dinero de la prostitución. Las lecciones de feminismo @sanchezcastejon, te las puedes ahorrar. https://t.co/4Wh237oXDf — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 23, 2026

La historia desmontada de la fallecida Maricarmen, la dimisión de Montse Mínguez o la maniobra de distracción con el beso de Begoña Gómez no parecían surtir efecto en las encuestas, donde el PSOE seguía sin subir, pese a la crisis abierta a su izquierda con las desavenencias dentro de Frente Amplio y con Podemos.

De ahí se explica también la entrevista en La Revuelta con David Broncano, donde entre bailes, bromas y risas, el presidente logró captar por un día la atención de una gran parte de la audiencia, en un intento por humanizarse y presentarse más cercano, como ya ocurrió con el mitin junto a su mujer y el lema "la fuerza del amor".

Se trata de despojarse, de paso, del desgaste que conlleva llevar ocho años gobernando, presentándose más como un aspirante al puesto que como un presidente que lucha por la reelección. La estrategia se completa intentando engordar a Vox, para generar más miedo, y poner nervioso al PP para que cometa errores en campaña.

Además de Feijóo, diferentes cargos del partido salieron rápidamente a responder a Sánchez en X recordándole todos los escándalos que acumula, y que echan por tierra el discurso feminista de la izquierda. Entre ellos, la vicesecretaria sectorial, Alma Ezcurra, que respondía a Pilar Bernabé, cabeza de lista del PSOE por Valencia.

Sí, Feijóo le ha dicho a las mujeres de España que un Gobierno honrado dejará de gastarse el dinero público en mamandurrias y chiringuitos de la izquierda, para dedicarlo a protegerlas cuando lo necesiten Para que tu me entiendas: que las pulseras funcionen, que nadie suelte… https://t.co/aj8fNrWty8 — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) October 23, 2026

El Gobierno ya empleó una estrategia similar con las pensiones, después de que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, y el diputado de Vox, José María Figaredo, defendieran la necesidad de reformar el sistema para hacerlo viable. Feijóo ha insistido en garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, a pesar de lo cual el PSOE insiste en decir que la derecha pretende acabar con ellas.

Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, admitía en Onda Cero también la necesidad de hacer reformas, echando por tierra el argumento del PSOE, y dejándole, de nuevo, sin una baza electoral, como ya ocurrió con el caso de la vivienda.

De ahí se explica que, ahora, intenten agitar el miedo a las mujeres, desviando de paso el foco de la corrupción, el choque con el Supremo por la ley de nietos o la inmigración. Asuntos que el Gobierno obvia ante la sangría de votos con la que arrancó la precampaña.