Sin preguntas pactadas ni edición: las reglas y el horario de las entrevistas de Jordi Wild a los cuatro candidatos

A escasas horas de que se terminase el plazo para aceptar, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, aceptaba a través de sus redes sociales la invitación de Jordi Wild para participar en las entrevistas del conocido pódcast The Wild Project, convirtiéndose en el último de los cuatro dirigentes políticos convocados en confirmar su asistencia.

Tras disolver las cortes y convocar elecciones, el creador de contenido quiso realizar un formato especial para las elecciones generales. El primer paso fue invitar públicamente a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno a participar en una edición especial de The Wild Project.

Sánchez, el último en aceptar y después de flexibilizar la segunda norma

Feijóo fue el primero en aceptar la invitación. A través de un video que compartió en redes sociales y apenas unas horas después del llamamiento, el líder del partido popular confirmaba su participación en el formato, candidato que el propio Wild consideraba inicialmente uno de los dirigentes más difíciles de incorporar al proyecto.

Poco tiempo después fue Santiago Abascal el que aceptó la invitación. Ada Colau, hizo lo propio y reactivó su cuenta de twitter, después de llevar 5 años inactiva en redes, para confirmar su participación.

Sólo quedaba el líder del partido socialista. Jordi Wild reveló que, previo al anuncio formal, habló con un colaborador cercano a Pedro Sánchez para tantear la entrevista, dejando claro desde un inicio que abarcaría temas complejos y comprometedores. En aquel momento, se le comunicó que la iniciativa requería una evaluación interna por parte de su equipo de campaña, por lo que el streamer fijó el viernes 23 de octubre como fecha límite para obtener una postura definitiva.

Aunque al principio el presentador de The Wild Project supeditó la realización del formato a la confirmación de la totalidad de los líderes de los partidos, a principios de semana decidió flexibilizar esa primera norma para seguir adelante con quienes habían aceptado participar. Finalmente Sánchez ha aceptado y las entrevistas se realizarán tal y como quería el creador de contenido.

¿Cómo será el formato de las entrevistas?

Cuando Jordi Wild anunció el formato, dejó tres normas muy claras para su realización. En primer lugar, que fueran los 4 principales líderes de los partidos, no quería que fuera ningún portavoz o miembro del partido. Que los 4 aceptaran la invitación, norma que a la espera de la confirmación de Sánchez decidió flexibilizar. Y una última norma, ningún entrevistado sabrá las preguntas con anteiroridad, y ya entonces avisaba que no iban a ser preguntas fáciles para ninguno, pero ahira recalca, "las entrevistas serán duras e inquisitivas, preguntaré por temas delicados y seré «cabrón», pero con respeto y cordialidad".

Tras la confirmación de los primeros candidatos a la presidencia, fue contando cómo seria el formato planteado: ofrecerá conversaciones individuales con una duración aproximada de entre 50 y 90 minutos, bajo unas reglas de juego idénticas para todos los invitados. Lejos de los rígidos debates televisivos estructurados por temas fijos como economía o política exterior, el streamer busca una conversación flexible y natural, combinando cuestiones específicas para cada líder con preguntas comunes que permitan contrastar sus visiones.

Actualización sobre las entrevistas a los candidatos a día 19/10/2026:

- Sigo sin tener noticias de Pedro Sánchez. - Sé que dije que O TODOS O NINGUNO, pero el 99,9 % de vosotros me pide que lo reconsidere, porque mantener esa condición supondría anular algo histórico y premiar… — Jordi Wild (@JordiWild) October 19, 2026

Como hemos mencionado, ningún equipo de campaña conocerá los temas con antelación. Además, aunque las intervenciones se grabarán previamente, el creador de contenido se compromete a emitir los encuentros en su totalidad, sin ningún tipo de recorte, censura o alteración en las intervenciones de los participantes.

El equipo contará con dos periodistas independientes que estarán con Jordi durante las entrevistas (fuera de cámaras) y se dedicarán a verificar todos los datos que se mencionen, donde recalca, "podrán avisar cuando sea necesario, y yo podré preguntarles si tengo dudas".

Tampoco se permitirá a los políticos exigir la eliminación posterior de ningún fragmento de la entrevista. Todas estas condiciones quedarán formalizadas mediante un acuerdo previo a la grabación, evitando así posibles disputas sobre la edición o la difusión del contenido final.

La emisión será el 13 de noviembre, coincidiendo con el primer día oficial de la campaña electoral con una publicación escalonada, es decir, las charlas se irán subiendo con una hora de diferencia entre cada una. Aun se desconoce la hora exacta del inicio de la publicación.