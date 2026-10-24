Tres extrabajadores denuncian a Tesh Sidi por presunto acoso laboral y señalan a la dirección de Más Madrid

La diputada de Sumar Tesh Sidi, número dos de Frente Amplio por Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, se enfrenta a una denuncia interna por presunto acoso laboral presentada por tres antiguos trabajadores de su equipo en el Congreso de los Diputados. Según una información de El Mundo, que ha tenido acceso a la documentación y ha contrastado la información adelantada por La Razón, los denunciantes acusan a la parlamentaria de mantener comportamientos "abusivos, hostiles y vejatorios" durante su relación profesional.

Los extrabajadores describen un ambiente laboral marcado por el menosprecio personal, las instrucciones contradictorias y las comunicaciones fuera del horario de trabajo. También aseguran que sus jornadas superaban ampliamente las 37,5 horas semanales sin compensación adicional.

Según la información publicada por La Razón, el equipo, compuesto por seis personas, llegó a utilizar entre 20 y 30 grupos de Telegram para organizar las tareas. Los denunciantes sostienen que los cambios de instrucciones y de humor de la diputada generaban desconcierto y que se producían insultos contra algunos colaboradores cuando no estaban presentes.

Uno de los denunciantes habría necesitado una baja médica por un cuadro de ansiedad y asistencia psicológica. El citado diario asegura haber tenido acceso a los informes clínicos que acreditarían esta circunstancia.

Las quejas a la dirección de Más Madrid

Los antiguos trabajadores aseguran que entre junio y octubre de 2025 trasladaron sus quejas a cuatro responsables de Más Madrid y solicitaron amparo sin que se adoptaran medidas disciplinarias contra Sidi. Según su versión, la dirección temía que la diputada renunciara a su escaño si se le reprendía por su comportamiento, lo que habría permitido a Isabel Serra, de Podemos, ocupar el siguiente puesto correspondiente en la lista electoral de Sumar de 2023.

El pasado 20 de octubre, coincidiendo con la designación de Sidi como número dos de Frente Amplio por Madrid, los denunciantes remitieron una denuncia colectiva al Comité de Código Ético y de Estatutos de Más Madrid. Al día siguiente presentaron una segunda reclamación ante los órganos de garantías de Movimiento Sumar, al considerar que su contratación como personal eventual del Congreso se había producido a propuesta del grupo parlamentario.

Los denunciantes solicitan que se investiguen los hechos, se depuren responsabilidades y se garantice la confidencialidad del procedimiento.

La respuesta del partido

Fuentes oficiales de Más Madrid señalaron a El Mundo que los procedimientos internos garantizan el anonimato y la confidencialidad. "En ese sentido, de haberse presentado no se conocería su contenido, para que los órganos trabajen con garantías y confidencialidad", indicaron.

Por su parte, según La Razón, fuentes de la formación niegan los hechos denunciados, cuestionan la credibilidad de la denuncia por el anonimato de sus autores y atribuyen la iniciativa a una posible vendetta en pleno periodo electoral.

Los estatutos de Más Madrid contemplan sanciones por insultos, expresiones vejatorias y conductas hostiles hacia otros miembros del partido, que pueden llegar a la expulsión en los casos tipificados como infracciones muy graves. La aplicación de estas medidas dependerá de la investigación y de que se acrediten los hechos denunciados. Por el momento, la diputada no se ha pronunciado con respecto a las denuncias.