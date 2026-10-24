Vox se querella contra el delegado del Gobierno en Baleares por los incidentes en el acto de Abascal en Menorca

Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, por su actuación ante la protesta convocada el viernes en Mahón (Menorca) contra la presencia de Santiago Abascal. La formación le atribuye presuntos delitos electorales, de odio y contra el derecho de reunión, al considerar que no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acto político.

La querella, presentada ante el Tribunal de Instancia de Mahón, también solicita que se investigue la actuación de los participantes en la concentración, que, según el relato del partido, abandonaron el espacio autorizado y protagonizaron incidentes con los agentes desplegados en la zona.

La formación sostiene que Alfonso Rodríguez conocía los riesgos que podía entrañar la convocatoria por los incidentes registrados en días anteriores durante actos similares celebrados en La Coruña y Avilés.

Según Vox, esos antecedentes debían haber llevado a reforzar las medidas de seguridad para evitar que la protesta interfiriera en el mitin de Santiago Abascal. El partido considera que el delegado del Gobierno no dispuso de medios policiales suficientes para garantizar el desarrollo del acto.

La querella atribuye al representante del Gobierno una posible responsabilidad penal por la gestión de la concentración. Estas acusaciones forman parte del escrito presentado por Vox y deberán ser examinadas por la autoridad judicial si se inicia la correspondiente investigación.

El partido ha difundido la presentación de la querella a través de sus redes sociales. En ella reclama que se esclarezcan las decisiones adoptadas antes y durante la protesta, así como las medidas de prevención y protección previstas para el acto político.

⚖️ VOX SE QUERELLA CONTRA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN BALEARES Por el ataque de radicales de extrema izquierda a nuestro acto del viernes en Mahón, con Santiago Abascal, Gabriel Le Senne y Maribel Cerezo. ❗ La Delegación autorizó una concentración a pocos metros del mitin,… pic.twitter.com/WsTv8E2Jyu — VOX Baleares (@voxbaleares) October 24, 2026

Piden investigar los incidentes con los manifestantes

El escrito judicial también recoge una relación de los incidentes que, según Vox, se produjeron durante la concentración contra Abascal.

La formación asegura que varios manifestantes abandonaron el espacio que tenían autorizado, bloquearon las salidas de la plaza y arrojaron sillas y otros objetos contra los agentes de la Policía Nacional.

El partido sostiene, además, que el vehículo en el que viajaba Santiago Abascal fue rodeado y golpeado durante los altercados. Según el relato incluido en la querella, una silla impactó contra el automóvil.

Vox solicita que se investigue también la actuación de los concentrados y que se determinen las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos.

Los hechos descritos en el escrito constituyen la versión de la formación querellante. Su presentación no implica que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una resolución judicial sobre las responsabilidades que pudiera haber.

La Policía Nacional intervino para dispersar la concentración

La protesta reunió a entre 200 y 300 manifestantes. Ante los incidentes, la Policía Nacional decidió intervenir mediante una carga para dispersar a los concentrados.

Una mujer de 32 años tuvo que pasar la noche en el Hospital Mateu Orfila después de recibir atención médica por politraumatismos.

Vox considera que la actuación policial y las decisiones previas de la Delegación del Gobierno deben analizarse para determinar si se adoptaron las medidas necesarias para proteger a los asistentes al mitin.

En caso de que se abran diligencias previas, la formación reclama que se incorporen a la investigación los expedientes relativos a las convocatorias, los informes de evaluación del riesgo y las órdenes correspondientes al dispositivo policial.

Con esa documentación, el partido pretende que se examinen los preparativos de seguridad y las decisiones tomadas por las autoridades antes de la celebración del acto.

Més per Menorca condena la actuación policial

La protesta también ha provocado una reacción política en Menorca. Més per Menorca ha condenado lo que ha calificado como la "represión contra los movimientos que salen a la calle de forma pacífica para defender una Menorca antifascista".

La formación publicó su posición en su cuenta oficial de la red social X, donde defendió el carácter pacífico de las movilizaciones contra Vox.

"Menorca es tierra de paz y convivencia. El fascismo de la ultraderecha es una amenaza para los derechos humanos, la libertad y nuestra identidad como pueblo", señaló el partido en su mensaje.

✊🏻 Menorca és terra de pau i convivència! El feixisme de la ultradreta és una amenaça per als DDHH, la llibertat i la nostra identitat com a poble. Condemnam la repressió contra els moviments que surten al carrer de forma pacífica per defensar una MENORCA ANTIFEIXISTA! pic.twitter.com/DwTUxBJy8C — Més per Menorca (@MesperMenorca) October 24, 2026

Por el momento, la querella presentada por Vox plantea que se investiguen tanto las decisiones relativas al dispositivo de seguridad como los hechos atribuidos a los manifestantes. La eventual apertura de diligencias deberá determinar qué actuaciones se realizaron y si existen indicios de responsabilidad penal.