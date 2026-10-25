Violencia en Italia y España

La vía de la violencia es una vieja táctica para la desestabilización de la democracia. La izquierda hoy la usa a su antojo. En Europa está muriendo la política arruinada por la violencia. La izquierda europea está mostrando su peor cara. Tiene serias responsabilidades en la ola de violencia que recorre Europa. El caso de Francia es de libro. Mélenchon, candidato de La France Insoumise (LFI), no está dispuesto a condenar los terribles sucesos de Francia. Pareciera que está detrás de algunos de los actos vandálicos. En Italia la cosa es distinta, porque la izquierda italiana es más sutil. Los últimos sucesos violentos, especialmente los que tuvieron lugar en la plaza del Duomo de Milán los días 17 y 18 de octubre, la han puesto en el disparadero de todas las críticas. Se dice que son movimientos espontáneos. Expresiones del malestar social y económico. Pero ¿cuál es la relación real que tienen esos violentos con la izquierda italiana en general, y el PD en particular? Aparentemente ninguna.

Pues que Elly Schlein, secretaria del partido, habló en la asamblea nacional del PD en Roma para "condenarla". Dijo que el PD no tienen nada que ver con los delincuentes y que siempre los han condenado, pero añadió que el Gobierno de Meloni no puede usar a los violentos para tapar la voz de miles de personas que protestan pacíficamente. También afirmó que los italianos que están en la plaza no deben ser criminalizados. Giuseppe Sala, alcalde de Milán y militante del PD, expresó también su "condena total". Pero criticó el dispositivo de seguridad y dijo que en la plaza del Duomo había muchísimos manifestantes violentos y pocos policías. Añadió que es inaceptable usar a los violentos para silenciar a quienes protestan pacíficamente por el coste de la vida. Aseguró que su petición de más agentes no era una polémica, sino que nacía de conocer la ciudad. La oposición, y el Partido Democrático en particular, rechaza que esos grupos la representen. La mayoría de los dirigentes de la izquierda italiana condena la violencia, pero advierte que da "argumentos a la represión".

¿Dónde está la discrepancia real entre el Gobierno de Meloni y la izquierda? Los hechos casi no se discuten, lo que está en cuestión es cuánta responsabilidad política tienen los partidos de izquierda por compartir plaza con los antagonistas, y si una minoría radical, que es de extrema izquierda, define o no a toda la izquierda parlamentaria. Hay además un matiz: los centros sociales y los autónomos suelen estar fuera o en conflicto con el PD, aunque a veces participen en las mismas convocatorias. El PD parece que condena con la boca chica la violencia. Es obvio, como ha dicho el ministro del Interior, Piantedosi, que una cierta izquierda radical chic no sabe condenar a los violentos sin matices. Y Meloni, por su parte, pidió a la oposición que abandone toda ambigüedad ante la violencia. Si el PD no condena con contundencia a los violentos, corre el peligro de cargar con el estigma de los violentos o, lo que es peor, puede ser un reflejo patético de la izquierda francesa, que está ya entregada a la violencia revolucionaria en estrecha unión con el islamismo más radical.

Sin embargo, poca cosa son las ambigüedades del PD de Italia comparadas con la violencia institucional provocada por el Gobierno de Sánchez. El PSOE lejos de condenar los actos violentos contra la actividad política de VOX, la ocupación de plazas como la Puerta de El Sol, o la expulsión de los invasores de Ceuta, etcétera, los provoca y alienta. Algunos llaman anomalías a estas conductas políticas del Ejecutivo. En verdad, se trata de violencia institucional con un único objetivo: matar la política. ¿O acaso no es violencia que vayamos a unas elecciones con el censo manipulado? ¿No es violencia gubernamental el desacato a lo que dice el Tribunal Supremo? ¿Cuándo cumplirá el Gobierno con la orden judicial de entregar los expedientes de los nuevos nacionalizados por la "ley de nietos"?