Barcelona, campo de pruebas de la violencia ultraizquierdista

Las calles de Barcelona volvieron a ser escenario este pasado sábado de graves disturbios, que acabaron con 128 detenidos y 15 policías heridos, cuatro de ellos de gravedad. La violencia callejera se desató como consecuencia de una protesta de jóvenes ultraizquierdistas, difundida en los últimos días a través de las redes sociales. Los testigos relatan que la mayoría de los encapuchados que participaron en estas agresiones eran marroquíes, a los que pudieron ver cuando huían con el fruto de los saqueos. Según los datos de los Mossos D'Esquadra, una cuarta parte de los detenidos son menores de edad.

El foco de los tumultos estuvo en la Plaza de Cataluña, donde se produjo la quema de numerosos contenedores y el saqueo de los comercios de la zona, en una oleada de violencia urbana que replica los ataques que vienen sufriendo desde hace días numerosas ciudades europeas.

No es casual que el primer foco de infección de la violencia que se vive en las calles de Europa se haya concentrado en Barcelona, una ciudad amigable para los radicales gracias a la proverbial permisividad de las autoridades catalanas. La proximidad de las elecciones generales y los llamamientos de la clase dirigente de la izquierda a tomar las calles, por otra parte, están animando también a los violentos a enseñorearse de la vía pública y a destrozar la ciudad.

Lo de Barcelona no es un hecho aislado. Durante toda la semana hemos asistido a las agresiones de militantes izquierdistas contra los candidatos del centro-derecha en este inicio de la precampaña electoral. Isabel Díaz Ayuso ha tenido que soportar estas escenas de acoso violento en Madrid ante la pasividad del Delegado del Gobierno sanchista, como también le ha ocurrido a Santiago Abascal en La Coruña, cuya alcaldesa ha llegado a acusar al candidato conservador de ir a Galicia "a provocar". Cuando las autoridades de la izquierda actúan de ese modo están animando a los violentos de su cuerda a perpetrar este tipo de acciones, que pervierten a la democracia y retratan a los que están en el poder.

Alberto Núñez Feijóo ha sido especialmente duro con el Gobierno tras las imágenes incendiarias de Barcelona en la noche de este pasado sábado. El presidente del partido popular responsabilizó a la permisividad gubernamental de los desórdenes callejeros desatados en la capital catalana. Para Feijóo, en el Gobierno están "sembrando el odio porque van a perder". Según el líder del PP, lo ocurrido en los últimos días demuestra que "se están resistiendo a abandonar el poder con violencia".

Más claro aún ha sido Santiago Abascal, que califica de "milicias de Sánchez" a los grupos radicales que persiguen a los candidatos de sus partidos en distintos lugares de España, en una oleada de violencia que se habría diseñado en el Palacio de La Moncloa, según el líder de Vox.

A poco más de un mes de las elecciones generales, el clima violento en las calles contra la oposición es una estrategia que trata de influir en el resultado de las urnas a través de la intimidación. Barcelona ha abierto la espita de un proceso al que se van a ir sumando otras ciudades de España, ante la permisividad de un Gobierno al que le interesa que exista un fuerte conflicto social. Lo ocurrido en La Coruña, Madrid y la propia Barcelona es la antesala de lo que está por venir cuando arranque oficialmente la campaña electoral.