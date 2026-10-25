El PSOE ya mira más allá de Sánchez: la batalla por su sucesión enfrentará a "populistas y reformistas"

En el PSOE todavía toca guardar las apariencias. Con la campaña electoral prácticamente en marcha, aunque no de forma oficial, hablar de quién podría suceder a Pedro Sánchez no parece lo más oportuno. Pero el debate ya está sobre la mesa.

La clave no está solo en quién tomará el relevo de Sánchez, sino en qué PSOE quedará cuando su liderazgo deje de marcarlo todo. La batalla que se dibuja va mucho más allá de los nombres y apunta a dos formas de entender el partido, entre quienes apuestan por el "populismo" y quienes reivindican el "reformismo", según aseguran a Libertad Digital fuentes socialistas.

De momento, no hay candidaturas ni nombres oficiales sobre la mesa, más allá de las especulaciones que apuntan al ministro Óscar Puente o al presidente catalán, Salvador Illa. Pero hay una cuestión de fondo que empieza a cobrar fuerza. La sucesión de Sánchez podría convertirse en un debate inevitable tras las elecciones, y todo dependerá del resultado que obtenga el presidente. Porque las urnas no solo medirán su respaldo, también pueden marcar el comienzo de la batalla por el futuro del PSOE.

En Ferraz, la prioridad inmediata pasa por superar la campaña sin abrir nuevas grietas internas. Nadie quiere alimentar una guerra sucesoria antes de tiempo ni ofrecer una imagen de partido más preocupado por repartirse el futuro que por defender el presente.

Durante el sanchismo, el PSOE ha quedado cada vez más supeditado al liderazgo del presidente, que ha concentrado el poder político y orgánico de la formación. Sánchez ha marcado el rumbo del partido, ha impuesto los tiempos internos y ha centralizado las decisiones estratégicas, dejando cada vez menos espacio para que otras figuras consoliden un liderazgo propio. El resultado es un PSOE construido en torno a su figura, donde apenas se vislumbra una alternativa con peso suficiente para hacerle sombra. "Eso es lo que ha intentado hacer durante todo este tiempo", confirman estas mismas fuentes, que apuntan a una estrategia orientada a evitar la consolidación de voces disidentes que pudieran cuestionar su liderazgo o disputarle el poder dentro del partido.

Tras la entrevista poco convencional de Pedro Sánchez en La Revuelta, en Moncloa parecen estar a punto de descorchar el champán. El presidente quiso exhibir confianza y lanzó un pronóstico ambicioso al asegurar que el PSOE ganará las próximas elecciones generales con más escaños de los que ha tenido durante esta legislatura. En su entorno han recogido el guante y refuerzan ese mensaje de optimismo. Aseguran que los ánimos están mejor que nunca y que ven factible seguir cuatro años más en Moncloa. "Veo al PSOE muy enchufado, muy ilusionado, con muchas ganas", afirmaba el ministro Óscar López en una entrevista en TVE.

Una euforia que parece responder a una estrategia coordinada desde Moncloa para alimentar el efecto llamada que reclamó Sánchez y movilizar a su electorado. El objetivo es claro: desterrar el derrotismo, exhibir músculo político y vender confianza a toda costa.