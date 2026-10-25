Feijóo señala a Sánchez por el caos en Barcelona: "Pontifican por la paz en el mundo y no la garantizan en su país"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez a cuenta de los graves disturbios de este sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona. Durante un acto electoral celebrado en Salamanca junto a los cabezas de lista al Congreso de los Diputados para los comicios generales, el jefe de la oposición vinculó directamente la permisividad gubernamental con los desórdenes callejeros desatados en la capital catalana: "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", aseveró con rotundidad.

Feijóo censuró la complacencia del Gobierno y sus partidos afines y denunció que tanto los dirigentes de la extrema izquierda como el propio PSOE han contemporizado con los sectores violentos que han tomado las calles. "Hay que decirlo claro, siempre hablando de esto con la boca pequeña", afeó el líder de los populares, quien contrapuso las soflamas pacifistas de la propaganda monclovita con la realidad de las barricadas. Así, en una referencia clara al vídeo que Sánchez había publicado este mismo sábado haciendo uso electoral de un museo nacional como el Reina Sofía, Feijóo se ha preguntado "¿cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?".

En su intervención, el líder del PP contrastó la actitud cívica de las mujeres ceutíes congregadas en una gran manifestación en Madrid con la revuelta que el separatismo y la izquierda amparan en Cataluña. Feijóo advirtió de que "los discípulos del muro no quieren paz en las calles" y que recurren al choque social porque anticipan un varapalo electoral. "Están sembrando el odio porque saben que van a perder", sentenció, comprometiéndose a restaurar el orden democrático y respaldando sin fisuras la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al vandalismo.

Feijóo también ha asegurado que será "implacable" con Pedro Sánchez por pretender "impedir la alternancia democrática" que, según denunció, el jefe del Ejecutivo entiende como que "se suceda a sí mismo". En respuesta a la entrevista en El País en la que Sánchez ha dicho que "un Gobierno del PP con Vox no es alternancia", sino "retroceder 50 años", el líder del PP ha exclamado "o sea, ¿que la alternancia es que Sánchez se suceda a sí mismo?", advirtiemdp de que en el PP serán "implacables con quienes pretenden destruir la convivencia española para impedir la alternancia democrática".

El fracaso en vivienda

Más allá de la seguridad y el respeto a la legalidad, el candidato popular puso el foco en el fracaso de las recetas intervencionistas en materia de vivienda. Feijóo denunció que a Sánchez "se le ha olvidado" este problema tras utilizarlo como reclamo propagandístico. Frente al estrangulamiento de la oferta y la desprotección jurídica de los propietarios provocados por las medidas gubernamentales, abogó por "más suelo y menos trabas" con el objetivo prioritario de construir un millón de viviendas para que las familias y los jóvenes puedan consolidar un patrimonio en propiedad.

Para concluir, el presidente popular defendió un rumbo económico liberal enfocado en aliviar el bolsillo de las clases medias mediante una bajada generalizada de impuestos frente al asfixiante infierno fiscal sanchista. Del mismo modo, garantizó que blindará la sostenibilidad de las pensiones de las futuras generaciones para que ningún gobernante vuelva a utilizarlas como moneda de cambio o herramienta de chantaje político.