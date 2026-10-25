Feijóo trufa las listas del PP con perfiles de gestión y la vista puesta en mayo

Alberto Núñez Feijóo ha configurado unas listas electorales, junto a su secretario general, Miguel Tellado, que envían varios mensajes, no solo de cara al 29-N. Además de aupar a perfiles muy combativos con la izquierda, como el de Cayetana Álvarez de Toledo de dos por Madrid, ha elegido cabezas de lista a varios alcaldes, con la vista puesta en el próximo mes de mayo.

Una forma de nutrir el Congreso con cargos que tienen experiencia de gestión en un momento en el que el PP podría gobernar, además de promocionar a perfiles que en unos meses concurrirán a las elecciones municipales. Es el caso de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, número uno por esta provincia; también de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y número uno por Barcelona, con discurso muy duro contra la inmigración. María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera, va como número uno por Cádiz.

El Parlamento es un buen escaparate para los alcaldes que, casi al día siguiente de que se celebren las generales, comenzarán el nuevo ciclo electoral, clave para equilibrar o descompensar el poder surgido de las urnas el 29-N a través de los territorios. La experiencia de gestión también abre la puerta a que, entre los elegidos, pueda haber algún ministrable.

Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva, es la número uno por esta circunscripción y Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailén, va como cabeza de lista por Jaén, completando así el tridente de ediles que encabezan las listas al Congreso por las provincias andaluzas.

También el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, va como número uno por esta circunscripción. La candidata por Cuenca es Raquel Oliver, alcaldesa de Beamud. En Asturias, Castellón, Albacete y Pontevedra, los cabezas de lista tienen también responsabilidades municipales como concejales o tenientes de alcalde.

Hay, además, consejeros autonómicos como cabezas de lista en Galicia o en Castilla y León, lo que obliga a que los presidentes autonómicos realicen cambios en sus gobiernos por ser incompatible la doble representación en los parlamentos autonómicos y el Congreso.

Al margen de la clara apuesta por la política municipal, en el PP se congratulan de haber podido dar cabida a perfiles tan dispares como Álvarez de Toledo y Borja Sémper, después de años agrupando a las diferentes familias del partido para coser heridas. En 2023, la convocatoria imprevista de generales les forzó a elaborar las listas con mayor premura, pero ahora han podido sopesar mucho la selección de personal.

La unidad del partido como objetivo

Feijóo ha querido premiar la labor de toda su dirección nombrándolos cabezas de lista por distintas provincias, a falta de que se conozca la lista definitiva de Madrid, donde se incluiría a Alma Ezcurra y Jaime de los Santos. Hay también traspasos entre cámaras, como Rocío Dívar, senadora en la anterior legislatura y que ahora va como número uno por Zaragoza.

El PP no ha desvelado todavía las listas al Senado, donde persisten los nervios por conocer quién repite, a la espera de saber si finalmente hay acuerdo con Vox para aspirar a controlar los tres quintos de esta Cámara. Un objetivo clave para evitar que la izquierda impida la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional, y dificulte los cambios estructurales que pueda realizar un hipotético Gobierno de derechas.