Los jóvenes dan la espalda a la izquierda: "Llevan ocho años sin hacer nada"

La izquierda española, del PSOE al Frente Amplio, pasando por el separatismo y Podemos, busca en los jóvenes un caladero en el que recoger votos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. El ejemplo más claro es el uso del desahucio de Maricarmen y la posterior acampada en la madrileña Plaza del Sol. Libertad Digital ha acudido a dos campus universitarios, el de la Pontificia de Comillas y el de la Universidad Complutense de Madrid, para preguntar a los jóvenes cuáles son sus inclinaciones políticas.

En ambos casos, la tendencia se escora claramente hacia el bloque de centro y derecha. Por ejemplo, Alba explica que "estoy entre Vox y PP". Ella comenta que se ha leído los programas electorales de PP, Vox y PSOE. "Voy con conocimientos", señala. "La gente suele asociar a estos partidos con la dictadura franquista y no es así", añade. Sobre la posibilidad de que Vox y el Partido Popular se coordinen para obtener el mejor resultado posible en el Senado, argumenta que "me parece bien porque tienen muchas ideas en común, aunque en algunos puntos no esté de acuerdo".

Por su parte, otra de las entrevistadas cuenta que no tiene claro a quién votar, pero "estoy entre PP y Vox". Sobre las maniobras de los partidos de izquierda para rascar votos a través de los intentos de coalición, como Frente Amplio, defiende que "en estos cuatro años" no han "cumplido con sus promesas". "Llevan en un Gobierno de coalición ocho años y de repente les ha entrado la prisa por legislar y llevan ocho años sin hacer nada", apunta.

Y es que los jóvenes electores tienen claro que el cambio de relaciones entre Vox y PP es positivo, pues sin un entendimiento entre ambas fuerzas a la derecha del PSOE no hay alternativa al sanchismo. Así, una de las entrevistadas sostiene que los ataques entre Vox y PP de las elecciones de 2023 "les pasó factura". "Fue un error que no pactaran. Dada la situación que se vive en España y el interés general de los españoles me parece muy bueno que acuerden posturas y lleguen a pactos", comenta. Otro de ellos, Alberto, asevera que "votará al PP con una pinza en la nariz", pero defiende que "ya es hora de que no se pisen los talones", porque "desde la foto de Colón con Albert Rivera, Pablo Casado y Abascal no se ve a una derecha en la que vayan todos a una". "Si las izquierdas se unen, las derechas no pueden pegarse un tiro en el pie", añade.

En cuanto al surgimiento del Frente Amplio y las coaliciones de la izquierda, añade: "Lo del Frente Amplio es un intento desesperado por sacar escaños a la izquierda del PSOE, pero empiezan mal desde su base. Poner a Ada Colau, por ejemplo, choca con lo que dicen defender". "No es el mejor ejemplo poner a una exalcaldesa que hizo que una de las principales causas de que los precios de la vivienda estén tan altos en Barcelona es su mala gestión", dice.

Entre los entrevistados, también encontramos a quienes no votarán. Es el caso de Fabricio, que, según cuenta, "creo que no voy a votar". "No quiero votar porque no quiero legitimar el sistema democrático corrupto que hay", agrega.

En el eje contrario, es decir, en la izquierda, hallamos a Yasmín: "En mi caso tiro para la izquierda porque al final uno tiene que apoyar sus propios derechos; por eso, al PSOE. Considero que la izquierda se adecúa a lo que yo busco, como la sanidad pública, la educación pública, los derechos de la mujer; considero que algunos partidos de la derecha vulneran eso". Sin embargo, critica que la "izquierda de ahora no es lo que entendemos por izquierda". "Es verdad que no es lo mejor del mundo", añade.

Inés sostiene que "tiro más hacia la izquierda, pero me tengo que leer un poco todo". Reconoce que "dentro de lo que cabe" la izquierda cumple con sus promesas. "Al fin y al cabo, lo están intentando hacer, pero ningún partido lo hace perfecto, pero noto que tiran más hacia las preocupaciones que tenemos nosotros", arguye. Sobre el espectro de la izquierda cuenta que "Podemos es una izquierda radical y el PSOE parece más centrista".