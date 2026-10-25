Manuel Llamas, sobre la campaña del 29-N: "La izquierda incendia las calles porque la izquierda no sabe perder"

Manuel Llamas dedicó el editorial de La trinchera de Llamas, en esRadio, del sábado 24 de octubre de 2026 a la actitud de la izquierda ante una posible derrota en las elecciones del 29 de noviembre. Repasó ejemplos históricos, frases de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sobre la alternancia, la acampada de Sol, la huelga general del 11 de noviembre y los escraches contra Isabel Díaz Ayuso y Vox (escúchalo en esRadio).

"La democracia se basa en la alternancia, pero no todos la entienden así", arrancó Llamas. Según él, hay quien "la acepta si gana en las urnas, pero la rechaza cuando los votantes le dan la espalda". Precisó que se refería a "la izquierda pura, el socialismo de toda la vida, no la tradicional socialdemocracia que al menos sí respeta las reglas de juego".

"Democracia sí, pero solo a veces"

Para ilustrarlo recurrió a la historia. Recordó que Lenin "permitió que se celebrasen elecciones libres tras tomar el poder en Rusia en octubre de 1917, pero disolvió de inmediato la Asamblea Constituyente", y que en Cuba, tras el derrocamiento de Batista, los revolucionarios "prometieron elecciones de inmediato, pero nunca se llegaron a celebrar hasta hoy".

En España citó la Segunda República. A su juicio, "no por casualidad fue el PSOE el que lideró la sangrienta Revolución de Asturias en 1934 contra el gobierno de centro derecha salido de las urnas", y después, según dijo, "fue el Frente Popular quien dio un pucherazo en el 36". "Esta deriva violenta no es excepción sino norma en la izquierda original y primigenia. Lo era antes, pero también ahora. Democracia sí, pero solo a veces, cuando conviene", sostuvo.

El programa recuperó las palabras que el entonces vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó a la bancada popular en septiembre del año 2020: "Se lo vuelvo a decir: no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país". Para Llamas, "afirmar tal cosa es tanto como negar la democracia misma".

"Si no es de una manera, será de otra"

Llamas extendió la crítica al PSOE, que según él, "con Sánchez al frente, también se ha subido al carro del populismo zurdo". El programa emitió una intervención del presidente de 2024: "Vamos a avanzar con determinación en esa agenda con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo". "Gobernar sin el apoyo del poder legislativo también supone negar la democracia representativa", replicó Llamas.

Recordó también que el pasado mes de agosto Sánchez dijo sobre la alternancia que "siempre es buena la alternancia, pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia", y que aprovechó el adelanto electoral para reclamar que el Parlamento se parezca más a la calle: "es hora de que […] el Parlamento se parezca más a la calle".

El último corte fue de hace escasos días: "creo conocer bien a la sociedad española y, por tanto, bueno, pues si no es de una manera pues será de otra". Llamas lo interpretó así: "Si no es de una manera, será de otra, pero gobernar, gobernará igual".

"Sánchez se sabe derrotado"

"Sánchez se sabe derrotado", afirmó. En su opinión, "salvo tragedia mayúscula al estilo 11M, la derecha ganará las próximas elecciones del 29 de noviembre". A su juicio, el presidente busca "salvar los muebles, evitar el derrumbe del PSOE para continuar como líder de la oposición", y la estrategia para lograrlo sería "hacer ingobernable el país", "tomando las calles a las bravas".

Situó el primer movimiento en el desahucio de Mari Carmen y la posterior acampada en Sol, que en su opinión no funcionó porque "la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles y la inmensa mayoría es muy consciente de que la culpa la tiene el gobierno tras 8 años de disparates". Citando informaciones publicadas por OKDIARIO, Llamas aseguró que la mujer, ya fallecida, era una jubilada que vivió 70 años en El Retiro y trabajó en una empresa inmobiliaria que se dedicaba a alquilar pisos. Mencionó también a la portavoz socialista Montse Mínguez, que según él "tuvo que dimitir tras descubrirse que su pareja se dedicaba al negocio del alquiler".

"Una huelga contra la oposición, lo nunca visto"

Tras las acampadas llegaron las huelgas: una huelga política convocada para el 11 de noviembre por UGT y Comisiones Obreras, según Llamas. El programa recuperó las palabras de María Jesús Montero, jefa de campaña del PSOE: "Habitualmente, para que los ciudadanos lo sepan, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición".

"Una huelga contra la oposición, lo nunca visto", comentó Llamas. El líder de Comisiones, Unai Sordo, la definió en otro corte como "una convocatoria de paro heterodoxa", y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dijo: "Si hubieran votado los decretos que no pasaron en el Congreso de los Diputados, pues igual hoy no estábamos hablando de esta convocatoria de huelga general, igual hoy no estaban convocadas las elecciones. ¿Tenían tantas ganas de elecciones?". Llamas respondió: "¿Y cómo juega la izquierda? Pues con trampas, amigos, con muchas trampas, además de acampadas, huelgas y violencia, mucha violencia en las calles".

"Una cosa es protestar"

"Una cosa es protestar, incluso hacer huelga, lo cual es legítimo, dado que ambos son derechos reconocidos en toda democracia, y otra muy diferente, incendiar las calles o usar piquetes violentos a modo de chantaje contra empresas y trabajadores", distinguió. Puso como ejemplos que un grupo de profesores cortó una autovía en Madrid y el escrache a Ayuso en un acto, en el que, según relató, los sindicatos educativos la retuvieron "40 minutos en un edificio hasta que la policía finalmente logró desbloquear a palos la entrada del recinto".

El programa emitió dos frases de Manuela Bergerot, líder de Más Madrid: "en las calles de Madrid no va a haber paz" y "Madrid está a punto de reventar". Llamas recordó también los escraches contra Vox en La Coruña, Avilés o ayer mismo en Menorca, con cargas policiales, detenidos y varios agentes heridos, cuyo objetivo era, a su juicio, impedir los mítines de Vox, "es decir, boicotear la democracia". En un corte de Horizonte, Santiago Abascal sostuvo: "Esto ha ocurrido porque la Delegación del Gobierno quiere que ocurra".

"Si perdemos, hay que incendiar las calles"

Llamas cerró con el ministro Óscar Puente, que dijo: "Nos evitaremos 4 años de tener que salir a la calle a protestar por las muchas cosas malas que, sin duda, van a sucederle a nuestro país si llegan al gobierno". Para el conductor de La trinchera, "este es el mensaje oficial del PSOE: si perdemos, hay que incendiar las calles".

El último corte fue de Ayuso, que acusó a la izquierda de que "no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones". "La izquierda incendia las calles porque la izquierda no sabe perder", concluyó Llamas.