O jugamos todos o pinchamos la pelota

O se rompe la baraja. Que también. En cualquier caso, el mensaje es claro. O todos tenemos algo que decir y hacer en libertad a la hora del juego o ¿para qué jugar? Si del juego se excluye a jugadores con derecho o si se ignoran, se alteran o se rompen las reglas, ¿para qué jugar? Por eso, o jugamos todos o se rompe la baraja o pinchamos la pelota para que se deje de jugar a un juego que resulta ser falso, inmoral e inútil.

La democracia es como un juego. Un juego con reglas definidas que estipulan límites, formas y procedimientos. De esas reglas, la más importante es la que excluye la violencia sobre los adversarios. La democracia es un compromiso adquirido para evitar matarnos los unos a los otros y para que, gracias a sus reglas de juego, unos y otros puedan sucederse en los gobiernos sin derramamiento de sangre.

Pero esto exige dos compromisos previos. Uno, el reconocimiento de que la vida en común y la vida propia de cada uno es inviolable y cuando decimos vida decimos libertad, familia, bienes y futuro. Dos, que las reglas son asimismo inviolables porque representan el acuerdo de todos los ciudadanos en las formas de proceder de modo que la violencia sea excluida de la convivencia.

De un tiempo a esta parte, vamos comprobando día a día, hora a hora, cómo entre nosotros está creciendo la duda respecto al juego democrático, que sí, tiene defectos y goteras que pueden subsanarse si hay empeño en ello. Pero lo que estamos observando es que una parte de los ciudadanos, sospechosamente los ciudadanos que se sienten superiores por ser de izquierdas y son de izquierdas porque se dicen superiores, están ignorando, alterando e incluso rompiendo las reglas de juego.

Precisamente por eso, estas elecciones del próximo 29 de noviembre han adquirido un carácter anómalo. No se trata de votar entre propuestas distintas para mejorar la vida de todos con tolerancia y confianza en que podrán ser corregidas si no funcionan en un clima de limpieza de procedimientos. Se trata de elegir entre quienes respetan las reglas del juego y quienes las quieren romper de una vez para siempre.

Lo asombroso es que en España ya hemos tenido experiencia vital de lo que significa la ruptura de la legalidad democrática y sus procedimientos. Ya sabemos cómo transcurrieron los intentos de exclusión de unas Españas a otras y cómo, al final fue la Guerra Civil la que se impuso a todos con el resultado conocido. Sí, es asombroso que los instigadores de la nueva ruptura de las reglas de juego no recuerden qué pasó y cuántos muertos y vidas truncadas costó a pesar de su cacareada Memoria Histórica.

Lo que vemos con claridad es que álguienes, entendamos por ellos poderes internos o externos y por las razones que sea, han decidido que España —y no sólo España— debe reventar para dar paso a circunstancias más favorables para sus designios y entre ellos, no se encuentra el espíritu reconciliador de la Transición ni la convivencia democrática con reglas respetadas por todos.

No puede ser una casualidad, que no sólo no existe en política sino que es imposible cuando los hechos se suceden con una regularidad detectable hasta por miopes, que ardan las calles en la Europa común, especialmente en la mediterránea aunque también en la central, y que muchos de estos fenómenos se produzcan en períodos preelectorales definidos.

Tampoco puede ser una casualidad que en muchos de los casos las izquierdas, socialistas ya sin socialdemócratas, y comunistas, coincidan en apoyar sin condena alguna la barbarie callejera que se ha visto en París o Madrid o Milán, con menosprecio y agresiones a patrimonios urbanos y riquezas artísticas de siglos. La libertad de la mayoría es pisoteada por el libertinaje de unos pocos. Y se permite. Se acepta. Se traga.

En España hemos visto cómo desde los atentados del 11-M, sin esclarecer aún, se ha desarrollado una izquierda hostil a todo respeto por las reglas de juego, al principio de forma suave y con "talante" pero decidida y sectaria. Pudo haberse detenido esta marea ilegítima en 2011 con un PP dotado de una mayoría imponente, pero no se hizo lo que se prometió. Es más, fue víctima de su propia idiocia e indiferencia. Desde 2018, España ya es incapaz de reconocerse. De la reconciliación hemos pasado al guerracivilismo verbal, antesala del real.

Quisiera creer que hay una oportunidad, que el día 29 de noviembre los españoles preferirán las reformas necesarias para seguir la senda de quienes generosamente dieron paso a la Transición y la democracia antes que unirse a quienes desean un nuevo enfrentamiento civil creyendo que finalmente van a implantar su dominio dictatorial sobre todos los españoles. No ganaron entonces ni tienen garantía de ganar ahora.

Todavía estamos a tiempo de evitarlo. El día 29 de noviembre hay que votar masivamente y con rotundidad a favor de las reglas del juego y de la convivencia democrática. Todos a votar seguir por la senda de la Transición y todos a exigir un plan ordenado para recuperar el respeto a las reglas del juego de la democracia y de la convivencia que nos permita mejorar la vida de todos en libertad.

Sí. O jugamos todos o pinchamos la pelota. Mejor las urnas para decidirlo.