PP y Vox protagonizan su primer choque en campaña a horas de agotar el plazo para el Senado

Cuando apenas faltan unas horas para que este lunes concluya el plazo de presentación de las listas electorales y, por tanto, para conocer si PP y Vox alcanzan un acuerdo que les permita aspirar a los tres quintos de la Cámara, ambos partidos han protagonizado su primer choque de la precampaña.

Ambos siguen negociando, a través del secretario general del PP, Miguel Tellado, y la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, para lograr una mayoría que les permita renovar el Tribunal Constitucional, que la izquierda aspira a seguir controlando con su alianza para ir en una lista conjunta a la Cámara Alta. En medio de las conversaciones, se ha producido el primer enfrentamiento público entre ambos desde que se convocaron las generales.

"Ya está el PP con los argumentos falaces de julio de 2023", escribe en X Santiago Abascal, en respuesta a las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo y de Xavier García Albiol en La Razón, que señalan a Sánchez por pretender engordar a Vox a costa del PP.

Aunque la número dos del PP por Madrid afirma también en la entrevista que "la división PP-Vox beneficia a Sánchez" y el número uno por Barcelona asegura que "no me da miedo gobernar con Vox", Abascal escribe en su cuenta oficial que desde el 23-J "solamente el creciente apoyo a VOX garantiza la alternativa", de lo que se interpreta, además, una crítica al PP por no subir en las encuestas.

Ya está el PP con los argumentos falaces de julio de 2023

Lo cierto es que desde entonces solamente el creciente apoyo a VOX garantiza la alternativa. pic.twitter.com/t1bkjBolAR — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 25, 2026

Coincide que el choque se produce entre Abascal y dos de los perfiles del PP más combativos contra la izquierda, y en los que muchos han querido ver la intención de Feijóo de atraer a votantes de Vox. Hasta ahora, PP y Vox mantenían un pacto de no agresión para evitar los errores cometidos en 2023, cuando las disputas entre ambos y el caos de las negociaciones municipales y autonómicas favorecieron al PSOE. Los dos han centrado toda la precampaña en atacar exclusivamente a Pedro Sánchez.

El encontronazo pone también de relieve los nervios por el acuerdo del Senado. Ambos partidos se muestran confiados en poder sellarlo este lunes, dado el impacto negativo que tendría en el electorado de la derecha un fracaso, y el mal precedente que sentaría de cara a negociar un posible gobierno nacional. Tanto PP como Vox han trabajado estas semanas para mantener activo a su electorado, lo que podrían dar al traste con el que sería el primer patinazo de la campaña.

De hecho, para evitar filtraciones y conseguir que las negociaciones lleguen a buen puerto, ambas formaciones blindaron las negociaciones para el Senado. Apenas ha trascendido que Vox podría estar pidiendo al PP que renuncie también a alguna candidatura en, por ejemplo, provincias de Cataluña donde nunca ha obtenido senador y Vox está más fuerte. A cambio, los de Abascal deberían renunciar en, al menos, una veintena de circunscripciones para favorecer los tres quintos.

En algunas provincias, como Murcia o Almería, podrían presentarse ambos para llevarse todos los senadores en reparto, ya que las encuestas les sitúan como primera y segunda fuerza, dejando al PSOE sin opciones de lograr representante para la Cámara Alta. De ahí que la alianza tenga que estar muy bien medida y estudiada, para garantizar el mejor resultado posible.