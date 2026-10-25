Rufián atribuye a la "extrema derecha" los disturbios de Barcelona: "Huele a operación de Estado"

Gabriel Rufián ha tirado del manual conspiranoico habitual en las filas separatistas para desviar el foco de los graves disturbios que sacudieron este sábado Barcelona. Durante la presentación en la Universidad Pompeu Fabra de su libro Cómo ganar a los fachas, el portavoz parlamentario vinculó los desmanes callejeros con una supuesta maniobra política orientada a condicionar el tablero electoral.

Los incidentes nocturnos, que culminaron con 128 detenidos –entre los que constan 72 menores–, surgieron a raíz de una convocatoria anónima en redes sociales impulsada por el colectivo Blocus. El llamamiento pretendía reproducir en Cataluña las protestas estudiantiles de Francia. Sin embargo, en lugar de analizar la violencia en sus propios términos, el dirigente republicano aseguró que es "bastante probable" que elementos ultras pero de derechas se encuentren tras las barricadas y los saqueos a comercios.

Fiel a su retórica, Rufián llegó a sugerir la implicación de fuerzas y cuerpos de seguridad o bien de cloacas o de potencias extranjeras: "Huele a operación de Estado desde aquí —ha afirmado el de ERC—, hay estados que se están especializando en desestabilizar a otros países", esgrimió, convencido de que existen sectores decididos a frustrar un hipotético pacto entre fuerzas de izquierdas en el panorama nacional tras los próximos comicios generales. "Hay gente fuera que quiere cargarse cualquier posibilidad de gobiernos progresistas en el Estado", ha afirmado.

El candidato de ERC, que ha subrayado que "no hay ninguna idea, en la vida ni en política, que merezca ser defendida mediante la violencia", ha defendido "ir hasta el final y averiguar exactamente qué ha pasado"-

"Malditos aquellos que se aprovechan de la frustración de los jóvenes, que manipulan a los jóvenes para que hagan según qué cosas", ha subrayado durante la presentación de su nuevo libro, Cómo ganar a los fachas, en la que ha defendido que "el orden y la seguridad son conceptos de izquierdas".

Bajo la premisa de que "si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que esté la extrema derecha detrás", el candidato republicano exigió averiguar el trasfondo de lo sucedido, al tiempo que intentó adueñarse de banderas ajenas al separatismo radical asegurando que "el orden y la seguridad son conceptos de izquierdas". En ese sentido, Rufián quiso desmarcarse de los actos puramente delictivos y subrayó que "entrar en una tienda y robar no es ser un activista, es otra cosa", arremetiendo contra quienes manipulan la frustración de los jóvenes.