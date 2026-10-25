Sánchez evita hasta tres veces explicar a 'El País' por qué el PSOE no se querella contra Leire Díez

Pedro Sánchez ha evitado hasta en tres ocasiones explicar por qué el PSOE no ha presentado una querella contra Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por sus presuntas maniobras para desacreditar e incluso atacar físicamente a jueces y fiscales que fuesen parte de investigaciones que afectasen al presidente del Gobierno y su entorno.

En una entrevista publicada este domingo por El País, el presidente del Gobierno se ha limitado a remitirse a las "estrategias judiciales del PSOE" y a insistir en que los socialistas son "absolutamente ajenos" a las actuaciones de la conocida como fontanera del PSOE.

La conversación deja tres intentos de los entrevistadores de obtener una explicación sobre la ausencia de acciones judiciales contra Díez. A la primera pregunta sobre por qué el PSOE no presenta una querella, Sánchez responde que, cuando estalló el caso, se pidió la baja de la entonces militante socialista y que esto "sucedió en cuestión de días", añade, sin aclarar por qué el partido no ha acudido a los tribunales.

Los periodistas, Jan Martínez Ahrens, director del rotativo, y Carlos E. Cué, insisten: "Pero nunca se han querellado. ¿Por qué no se querella?". La respuesta del presidente es que "eso son estrategias judiciales del PSOE". A continuación, afirma que el partido es "absolutamente ajeno a estos vídeos, a esta forma de actuar y a lo que hiciera en este caso Leire Díez".

El entrevistador vuelve a plantearle si querellarse no sería precisamente una forma de demostrar esa supuesta desvinculación. Sánchez vuelve a eludir la cuestión: "Insisto, son estrategias judiciales". Y remata con una defensa de su actuación política: "En lo político, hemos actuado de manera contundente. Lo digo como secretario general del PSOE".

La negativa a ofrecer una explicación concreta se produce en un momento en el que la actuación del partido ante el caso sigue bajo escrutinio judicial. La Audiencia Nacional investiga las maniobras para perjudicar procedimientos que podían afectar al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente. Entre ellas, según la declaración de varios testigos, estarían los contactos con clanes del narcotráfico para "eliminar" a la juez Teresa Biedma, que instruía la causa contra el hermano del presidente, David Sánchez.

Además, el partido ha evitado comprometerse a entregar toda la documentación reclamada por el juez Santiago Pedraz sobre pagos a abogados, despachos y consultoras entre 2021 y 2025, documentación que el magistrado ha reclamado con urgencia.

Sánchez pide perdón por la corrupción de Ábalos

La entrevista también aborda otros casos de corrupción que afectan al PSOE y que por lo pronto Sánchez está evitando que sean parte del debate para estas elecciones generales del 29 de noviembre. Preguntado por el daño que supone tener a dos exsecretarios de Organización socialistas en prisión, Sánchez afirma: "Yo he pedido perdón, he actuado con contundencia y he colaborado con la Justicia", ha asegurado pese a las continuas maniobras de los socialistas, legales o ilegales, para entorpecer los procedimientos.

No obstante, al hacer balance de sus ocho años en el Gobierno, el presidente identifica como su mayor error "la corrupción de Ábalos", como si fuera la única. Y precisa que se trata de un "doble error": "no haberla visto y, por supuesto, que sucediera".

Sin embargo, Sánchez insiste en que los procedimientos contra su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han traspasado "las líneas rojas de una democracia". El presidente asegura que ambos son inocentes y atribuye las actuaciones judiciales a ataques de "asociaciones y medios ultraderechistas".

El PP y Vox, "una auténtica involución"

Siguiendo con el guion de la campaña electoral, Sánchez vuelve a situar el enfrentamiento con la derecha en el centro de su discurso. "Un Gobierno del PP con Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución", afirma. Según el presidente, un Ejecutivo de ambos partidos supondría "retroceder 40 años, 50 años de golpe" en cuestiones como el aborto y la muerte digna.

Pese a las encuestas que, según el entrevistador, conceden hasta 15 puntos de ventaja a la derecha, Sánchez pronostica una victoria socialista. "Le aseguro que el 29 de noviembre habrá una mayoría parlamentaria progresista mucho más amplia", sostiene.

El presidente también promete subir el salario mínimo y defiende su gestión económica, aunque reconoce el malestar por el reparto de los frutos del crecimiento y por el acceso a la vivienda. Sobre este último problema, reclama una mayoría parlamentaria más amplia para impulsar nuevas medidas y responsabiliza al PP, Vox y Junts del bloqueo de sus propuestas.