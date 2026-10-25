¿Se puede votar por correo desde prisión el 29-N? Así es el protocolo de la Ley Electoral

Las personas que se encuentran en los centros penitenciarios españoles mantienen plenamente su derecho de sufragio de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. La normativa actual garantiza que la estancia en prisión no impida el ejercicio del voto, aunque el proceso no se realiza de forma presencial (art. 39 del Código Penal), ya que no se constituyen mesas electorales dentro de las cárceles, sino exclusivamente mediante un sistema adaptado de voto por correo.

El procedimiento está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Las diferencias con el voto por correo ordinario

A diferencia del mecanismo de voto por correo comúnmente conocido, donde es el propio ciudadano quien acude a las oficinas de Correos o realiza la solicitud telemática de manera individual, en el ámbito penitenciario el proceso es iniciado de forma institucional.

Tras la convocatoria formal de los comicios, la dirección de cada prisión dispone de un plazo reglamentario para solicitar a Correos que su personal se desplace al centro con los formularios oficiales de solicitud.

Para completar las solicitudes, los reclusos deben identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su defecto, el Documento de Identidad Interior facilitado por el centro penitenciario. Se procesan estas peticiones y suministra a cada centro penitenciario los sobres y las papeletas correspondientes a las circunscripciones de cada interno.

Posteriormente, los funcionarios de Correos se trasladan personalmente al establecimiento penitenciario para entregar la documentación bajo firma y, posteriormente, recoger los votos emitidos en espacios habilitados para preservar el secreto del sufragio.

Correos custodia las papeletas recopiladas hasta el propio día 29 de noviembre, fecha en que las traslada y entrega directamente en las mesas electorales correspondientes antes de la apertura de las urnas.

Un marco legal con historia: Del veto al sufragio activo

Hasta 1995, el ingreso en prisión conllevaba automáticamente la privación del derecho al voto para los condenados. Sin embargo, la reforma del Código Penal aprobada en ese año eliminó esta restricción con carácter general, impidiendo retirar el derecho al voto como pena automática asociada a la privación de libertad.

Desde entonces, los internos conservan intacto su derecho al sufragio activo, salvo en los casos en que una sentencia judicial firme determine expresamente la pena accesoria de inhabilitación especial. Por el contrario, los reclusos continúan teniendo prohibido el sufragio pasivo, lo que les impide presentarse como candidatos en las listas electorales.