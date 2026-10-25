La cancelación de Laura Freixas

Santiago Navajas ha salido en defensa de Laura Freixas tras la cancelación de la presentación de su libro, Mi madre en el espejo, en la librería bilbaína Anti Liburudenda. El motivo no fue el contenido de la obra, que es una historia familiar ajena al debate sobre el sexo/género, sino la oposición pública de la autora a la "ley trans". Navajas la describe como alguien con una visión "liberal y progresista", afirmando que mantiene una postura "científica e ilustrada" al defender los derechos de las personas trans sin negar la biología.

Se trata de una defensa comprensible frente a la censura. Nadie debería verse impedido de expresar opiniones bien fundamentadas, y Freixas tiene tanto derecho como cualquier otra persona a presentar su libro. Sin embargo, la generosidad de Navajas parece excesiva si se examinan con mayor detalle las posturas de la escritora. Freixas es una feminista clásica que concibe el patriarcado como un sistema estructural de dominación masculina, o sea, un afán de poder arraigado en la creencia de que las mujeres son inferiores. En su autobiografía A mí no me iba a pasar, así como en numerosos artículos, lo describe como una red cultural, económica y simbólica que se "reinventa constantemente". Los mecanismos son sutiles y señala algunos como la carga desigual de los cuidados, la exclusión de las mujeres de los puestos de poder y las representaciones culturales que las sexualizan. En última instancia, ella atribuye todo ello a un deseo masculino de subordinación femenina.

No obstante, calificar de mero "problema estructural" un rasgo que ha aparecido en prácticamente todas las sociedades humanas a lo largo de la historia y en todos los rincones del planeta resulta, cuando menos, incompleto. Quien no niegue la biología debería considerar la posibilidad de que se trate de una adaptación derivada de la selección natural. Las diferencias sexuales en cuanto a fuerza física, estrategias reproductivas y división del trabajo han dejado una huella profunda en la organización social. Por supuesto, el hecho de que algo tenga raíces evolutivas no significa que sus manifestaciones menos funcionales o injustas deban preservarse en un mundo que ahora puede discutirlas gracias a la abundancia y al Estado de derecho. La igualdad legal y social es un logro civilizatorio que puede y debe perfeccionarse, aunque sin necesidad de ignorar o demonizar la biología. Pero una feminista como Freixas no puede escapar del bucle que rechaza cualquier explicación que no sea la de una dominación consciente. Toda mención a la selección natural o a las diferencias promedio entre los sexos se interpreta como una justificación del statu quo. El resultado es un marco conceptual cerrado donde las únicas víctimas posibles son las mujeres; cualquier dato que complique esta narrativa es relativizado o descartado.

Algo similar ocurre con las denuncias falsas en casos de violencia de género. Aunque Freixas se opone a la "cancelación" de Juan Soto Ivars y reconoce la existencia de tales denuncias falsas, se aferra a la cifra del 0,01% citada por el Consejo General del Poder Judicial como si fuera una verdad absoluta. Ese porcentaje sólo contempla las condenas firmes por denuncia falsa, no el conjunto de denuncias que son archivadas, retiradas o que, por otros motivos, no prosperan. Insistir en una cifra tan ridículamente baja, al tiempo que se resta importancia al debate sobre los posibles sesgos en la ley, no parece una búsqueda honesta de la verdad; más bien, sirve para proteger una narrativa en la que el foco nunca debe desviarse de las "únicas víctimas posibles".

La "cancelación" es indefendible. Y me alegro de que Freixas por lo menos no sea sexoplanista. No obstante, presentar su feminismo como un modelo de rigor científico e ilustrado resulta una exageración. Es posible defender la libertad de expresión sin suscribir una cosmovisión que reduzca la complejidad humana a una narrativa de opresión unidireccional. La biología no constituye un argumento en contra de la igualdad; es, por el contrario, el punto de partida necesario para cualquier análisis serio. Pero también, por desgracia, una bomba en el corazón de un feminismo hegemónico desde, por lo menos, los años setenta.