El antifascismo fascista

Pedro Sánchez y el conglomerado de movimientos de extrema izquierda con los que se ha atrincherado en el poder parece que están dispuestos a convertir estas elecciones en un aquelarre en nombre del antifascismo.

El escrache violento de La Coruña contra un mitin de Vox es la culminación de una mutación ideológica donde los antifascistas hacen de fascistas en nombre del miedo al fascismo. Un galimatías basado en la superioridad moral que se atribuyen estos nuevos redentores de la humanidad, "porque ellos lo valen".

El antifascismo como propaganda política nació históricamente como respuesta legítima contra las ideologías totalitarias que habían convertido la violencia, el nacionalismo extremo y la supresión de la libertad política en instrumentos de poder. Con el triunfo de las democracias liberales en la Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, el antifascismo se convirtió en el antídoto para detectar el virus del totalitarismo. Aunque no de todo totalitarismo, porque las dictaduras comunistas nunca fueron consideradas fascistas por la intelectualidad de izquierdas europea.

Sin embargo, a pesar de esa descomunal excepción, el elixir del antifascismo era un antídoto eficaz como pedagogía democrática. Hasta que llegó Pedro Sánchez y sus compañeros de viaje de Podemos para convertir el antifascismo en una coartada contra la limpieza democrática.

Porque el fascismo no se reconoce únicamente por sus símbolos, sino también por sus métodos: la deshumanización del adversario, la intimidación, el pensamiento único, la subordinación del individuo a una causa colectiva y la convicción de que el fin justifica los medios. Esos mecanismos no son exclusivos del fascismo, pero ninguno se vuelve democrático por envolverse en una bandera antifascista.

La trampa comienza con el lenguaje. Primero se vacía de contenido la palabra fascista. Después se aplica indiscriminadamente a conservadores, liberales, discrepantes o simples ciudadanos que se resisten a comulgar con las verdades oficiales. Y se le pone el sello inconfundible de la ultraderecha para embalar la mercancía en su imaginario.

Ya no se discuten sus argumentos: se impide que los exponga. Ya no se combate su programa: se exige su expulsión del espacio público. Ya no se defiende la libertad: se administra como un privilegio reservado a quienes piensan correctamente. Finalmente, cuando el adversario ha sido convenientemente demonizado, se presenta su exclusión como una obligación moral.

El antifascismo deja entonces de ser una convicción democrática para convertirse en una identidad política que necesita fabricar fascistas para justificar su propia existencia. Cuantos más enemigos descubre, mayor es su pretendida superioridad moral. Y cuanto mayor es esa superioridad, menos obligado se siente a respetar sus derechos. Ni a respetar regla democrática alguna.

La España constitucional ofrece ejemplos inquietantes de esta perversión: el nacionalismo radical vasco encontró en el antifranquismo una legitimación histórica, que ETA prolongó durante la democracia mediante la intimidación y el asesinato. Y en Cataluña, el nacionalismo institucional convirtió la lengua en instrumento de construcción nacional y exclusión social, mientras sectores radicales se arrogaban el derecho a boicotear conferencias en las catedrales de la cultura y hostigar a quienes cuestionaban su hegemonía. Dos realidades de gravedad incomparable, pero atravesadas por una misma tentación: confundir la legitimidad de una causa con el derecho a imponérsela a los demás.

La irrupción de Podemos incorporó otra dimensión. Inspirándose en la teoría populista de Ernesto Laclau, que construye identidades políticas mediante el antagonismo entre pueblo y poder, contribuyó a sustituir la discusión entre adversarios por la confrontación entre identidades moralmente enfrentadas. La política ya no consistía solamente en disputar el poder, sino en disputar quién tenía derecho a representar al pueblo. Pedro Sánchez ya se ha atrevido a cuestionar la legitimidad del Parlamento, y a suplantarlo por la Mesa Permanente del Congreso en pleno proceso electoral.

Su talante frentista ya venía de lejos. En su investidura de 2023 propuso levantar un "muro" frente a la derecha reaccionaria. A los suyos les atribuye la legitimidad del progreso y el amparo social del Estado; y a los otros la sospecha permanente de involución.

Ahí reside la perversión intelectual de fondo. Cuando una ideología se considera propietaria exclusiva del bien, deja de necesitar argumentos y empieza a buscar culpables. La discrepancia ya no es un derecho, sino una anomalía moral. El adversario deja de estar equivocado para convertirse en alguien indigno de participar en la conversación pública.

Y lo más inquietante es que quienes actúan así pueden sentirse virtuosos. No se consideran intolerantes cuando censuran, ni violentos cuando intimidan, ni autoritarios cuando reclaman prohibiciones. Se creen investidos de una misión histórica que los absuelve de cualquier contradicción. Es el mecanismo psicológico que ha alimentado tantas experiencias totalitarias: la certeza de poseer una verdad que autoriza a imponerla.

El verdadero antifascismo no necesita destruir la libertad de los demás para salvarla. Necesita defenderla incluso cuando resulta incómoda. Porque cuando el antifascismo deja de combatir el totalitarismo y comienza a reproducir sus métodos, deja de ser una garantía democrática para convertirse en una coartada autoritaria.

Y ninguna tiranía resulta más difícil de desenmascarar que aquella que se proclama defensora de nuestra libertad sin serlo.

CODA: "Los antifascistas, fascistas" (2007). Ya entonces denuncié estos mecanismos obscenos empleados por el pujolismo en Cataluña, porque fue en ella donde primero se abusó de estas armas totalitarias. Pedro Sánchez simplemente ha copiado sus métodos.

PD: Y de pronto llegó Corina Machado a Venezuela. Un espejo moral donde mirarnos.