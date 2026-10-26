La izquierda unida y vencida

La alianza electoral del PSOE y la nueva marca de Sumar es muy ilustrativa. Representa con gran exactitud al Gobierno. Hubiera sido un engaño, uno más, que no se presentaran juntos los que han gobernado juntos, aunque su unión sea incompleta. Han tenido un incentivo potente. Sus candidaturas mixtas al Senado obedecen a la preocupación de uno y otro socio ante los malos augurios que se ciernen sobre ellos. Cuando en la izquierda temen que el veredicto de las urnas no les va a ser favorable, lamentan disponer de varios partidos en vez de uno solo, como en los buenos tiempos comunistas. Creen que la "división" es la causa de que no ganen siempre y que vencerían en todo tiempo y lugar si agruparan a las huestes bajo un solo estandarte.

Cualquier signo de unión es recibido con euforia en circunstancias difíciles. Y una alianza electoral inyecta la optimista sensación de "ahora sí que somos invencibles" entre los que profesan la creencia de que la izquierda pierde por tener varias siglas, no por su conducta, su gestión ni sus ideas, si las tuvieran. Pero la izquierda unida no es invencible. La izquierda unida ha sido vencida. No solo el partido IU, hoy subsumido en Frente Amplio, antes en el saco de Sumar y antes en el sótano de Podemos. El propio caso de IU es un buen ejemplo. ¿Nadie se acuerda de que al unirse a Podemos no sumaron votos, sino que los perdieron? Estas operaciones nunca son puramente aritméticas.

El precedente del pacto actual existe. Es del año 2000. Joaquín Almunia, candidato del PSOE, y Francisco Frutos, de IU, sellaron con solemnidad un acuerdo que incluía concurrir juntos al Senado. Esa era la parte mollar; el resto, unos brochazos sobre un eventual programa de Gobierno. Al presentar el pacto, los dos dirigentes alardearon del "nerviosismo de la derecha" ante su alianza y se conjuraron para combatir "el vendaval fascista" que amenazaba a Europa, ¡también entonces! En corto, cantaron victoria y, en corto, se la pegaron.

En tres millones de votos se ha calculado la pérdida total de los socios en aquellas elecciones. Entonces fueron juntos al Senado en 23 circunscripciones. Ahora van en 43. En el 2000, cada uno se presentó al Congreso por su cuenta y la campaña la hicieron por separado, igual que harán ahora. Fue una pequeña unión, pero un gran desastre. Querían movilizar al electorado de izquierdas y el resultado fue que un millón de antiguos votos socialistas y ochocientos mil de IU marcharon a la abstención. El cataclismo sirvió para que no se repitiera nunca más el experimento. Hasta hoy.

El acuerdo electoral del PSOE y Frente Amplio se ha hecho con gran discreción y sigilo y la razón está en el fracaso de su precedente hace veintiséis años. No ha habido ni habrá un acto como el que hicieron Almunia y Frutos para firmar los pliegos del acuerdo, reconfortados por la música de Novecento y los aplausos del "mundo de la cultura". No ha habido ni habrá apretones de manos ni besos ruidosos. No hay ni habrá fotos para la historia del acuerdo histórico. Dicen que lo mantuvieron en secreto hasta el final para que PP y Vox no pudieran reaccionar a tiempo. Como diría el maestro Pla, ¡collonades! No lo presentan a bombo y platillo porque no quieren. No tienen claro si la "unidad de la izquierda" moviliza o desmoviliza. Su aspiración es adecuadamente modesta: evitar una mayoría absoluta de la derecha en el Senado. Puede que no pase lo mismo que en el 2000, pero por si acaso, publicidad mínima. Mejor que el votante se entere al llegar a la mesa electoral. ¡Menuda papeleta!