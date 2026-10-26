¿Cuándo empieza la campaña electoral? Qué pueden (y qué no) hacer los partidos antes y después

La cuenta atrás para las elecciones de este mes de noviembre ha activado la maquinaria de todos los partidos políticos. Sin embargo, aunque la actividad política es frenética en calles, redes sociales y medios de comunicación, el periodo oficial de campaña electoral no arranca hasta una fecha muy concreta regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Entre el anuncio de unos comicios y la cita con las urnas existen reglas estrictas sobre qué está permitido y qué está terminantemente prohibido hacer en cada fase.

¿Cuándo empieza exactamente la campaña electoral?

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre (la medianoche del jueves al viernes) y se prolonga durante 15 días, hasta la medianoche del viernes 27 de noviembre.

A partir de las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre arranca la jornada de reflexión, periodo en el que queda prohibida cualquier tipo de propaganda o petición de voto hasta la apertura de las urnas el domingo 29-N.

¿Qué se puede hacer (y qué no) antes de la campaña? La precampaña

Desde que se convocan las elecciones hasta que arranca la campaña oficial está permitido celebrar mítines, actos de partido y presentaciones de candidatos; dar entrevistas en medios de comunicación y difundir posturas políticas, publicar mensajes en las redes sociales oficiales del partido o de los candidatos; y realizar campañas institucionales de carácter meramente informativo.

Mientras que queda prohibido pedir el voto de forma explícita, ningún candidato puede utilizar frases como "vótame", "danos tu apoyo el 29-N" o pedir el voto directo para su siglas; contratar publicidad pagada, está prohibido difundir propaganda electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, marquesinas o mediante buzoneo pagado.

¿Qué se puede hacer (y qué no) durante la campaña oficial?

Con el inicio formal de la campaña el 13 de noviembre los partidos podrán pedir el voto explícitamente, ya que es el único momento en el que la ley permite solicitarlo de forma directa al electorado; llevar a cabo un despliegue publicitario colocando carteles electorales en farolas y espacios públicos asignados por las Juntas Electorales; hacer anuncios en medios y buzoneo difundiendo propaganda pagada y enviando las papeletas a los domicilios de los ciudadanos; y el uso de los bloques electorales de propaganda en RTVE y emisoras públicas.

Para garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las candidaturas, la ley exige que los partidos políticos utilicen los espacios públicos únicamente bajo un reparto equitativo y regulado por la Junta Electoral.

¿Qué está prohibido los últimos 5 días?

En los últimos 5 días, a partir de la medianoche del lunes 23 al martes 24 de noviembre, queda prohibida la difusión, publicación o reproducción de sondeos o encuestas electorales.

¿Qué está prohibido durante el periodo electoral?

Durante el periodo electoral los partidos no pueden hacer uso de fondos y medios o recursos públicos para favorecer a un candidato o a un partido.

Asimismo, tampoco pueden inaugurar obras públicas, es decir, las administraciones públicas tienen prohibido realizar actos de inauguración de obras, servicios o proyectos desde la convocatoria de los comicios, evitando vender "logros de gestión" con actos o campañas financiadas con dinero público que exalten los éxitos.