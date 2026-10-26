El sindicato de la Ertzaintza: se ordenó no intervenir en los disturbios de Bilbao y se retiraron los refuerzos

Juan Carlos Sáenz, vicecoordinador del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), ha anunciado que la organización está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco o contra el responsable que hubiera ordenado no intervenir durante los disturbios registrados este lunes en Bilbao. Por el momento, hay 16 detenidos, incendios de vehículos y contenedores y una motocicleta de la Policía Municipal quemada.

En La noche de Cuesta, de esRadio, Sáenz ha reclamado que se aclaren las decisiones que se han tomado durante el dispositivo policial desplegado ante el intento de boicot al acto de Vito Quiles en la Universidad de Deusto.

El representante sindical ha cuestionado especialmente la retirada anticipada de los efectivos de refuerzo y el tiempo que tardó en llegar al lugar de los incidentes la primera unidad de intervención móvil. Según ha explicado, estaba previsto que los agentes de apoyo permanecieran en el dispositivo hasta las ocho o las nueve de la noche, pero a las seis de la tarde se decidió que una parte de los efectivos abandonara el servicio.

"La gran mayoría de los que venían de otras comisarías aledañas a reforzar parece ser que les han mandado a todos para casa", ha señalado Sáenz. El vicecoordinador del SIPE ha subrayado que la retirada se produjo cuando todavía no habían terminado todos los actos y había una sentada en Deusto protagonizada por personas que, posteriormente, habrían iniciado los incidentes.

El sindicato pide aclarar quién ordenó retirar los refuerzos

Sáenz ha reconocido que el sindicato desconoce quién tomó la decisión de reducir el dispositivo policial antes de lo previsto. Precisamente por ello, ha defendido la necesidad de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por lo sucedido.

El representante sindical ha señalado que los disturbios han sido especialmente graves y ha señalado que una motocicleta de la Policía Municipal de Bilbao ha sido quemada. También ha puesto el foco en el tiempo que ha transcurrido hasta la llegada de los agentes de intervención móvil al escenario de los incidentes.

🔴La ultraizquierda incendia Bilbao para boicotear un acto de Vito Quiles que ya estaba suspendido pic.twitter.com/yOcXftLY8d — Libertad Digital (@libertaddigital) October 26, 2026

"La primera furgoneta de intervención móvil que llega al lugar de los hechos ha tardado una hora en llegar a donde se estaban produciendo los incidentes", ha afirmado durante la entrevista.

Preguntado por si el dispositivo inicialmente previsto habría permitido contener mejor los altercados, Sáenz ha advertido de que el número de agentes no es el único factor determinante. A su juicio, las instrucciones que reciben los policías resultan fundamentales para poder actuar.

"Puedes tener un dispositivo de 2.000 policías y, si no se les da la orden de entrar, pueden estar otra hora quemando todo lo que les dé la gana hasta que entren los agentes", ha señalado.

Una hora en acceder a la zona

El vicecoordinador del SIPE ha apuntado directamente a la necesidad de esclarecer si la tardanza en acceder a la zona de los disturbios se debió a una orden expresa de algún responsable policial. No obstante, ha presentado esta posibilidad como una sospecha del sindicato y no como un hecho confirmado.

"Nos llama la atención que se haya tardado una hora en acceder a la zona donde se estaban produciendo los incidentes", ha explicado.

Por este motivo, ha asegurado que la organización está estudiando emprender acciones legales. "Estamos en la tesitura de saber si esto ha sido por una orden directa de algún responsable o quién ha sido", ha afirmado antes de añadir que valoran "la posibilidad de interponer una denuncia penal contra el Departamento de Seguridad o contra el responsable que haya dado este tipo de órdenes, si es que ha ocurrido".

Vito Quiles cancela su acto

Los incidentes se han producido en Bilbao en el contexto de las movilizaciones contra el acto que Vito Quiles tenía previsto celebrar en la Universidad de Deusto.

Están quemando Bilbao. Hace 2 horas desconvoqué mi acto por recomendación de la Ertzaintza y os lo avisé. No son protestas de estudiantes, son terroristas organizados. Ex dirigentes de ETA detrás. Una vez más, no nos equivocábamos. Ellos son los ultras. pic.twitter.com/4L7RfVDJN4 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2026

El periodista había anunciado la cancelación de su intervención aproximadamente media hora antes de la hora prevista, ante el riesgo de altercados.