Feijóo y Abascal pactan en el Senado para lograr los tres quintos que impidan el bloqueo de la izquierda

Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para las candidaturas del Senado el 29-N, con el objetivo de aspirar a controlar los tres quintos de la Cámara. El objetivo es impedir que la lista conjunta de la izquierda bloquee la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional, torpedeando la legislatura.

El anuncio lo ha hecho en primer lugar Vox a través de un vídeo de su secretario general, Ignacio Garriga, remitido a los medios en el que anuncia que el partido no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estas provincias, el PP incluirá en sus listas un candidato independiente en la segunda o tercera posición de la papeleta, que serán designados por Vox.

🔴URGENTE | Ante el intento de Pedro Sánchez de asaltar las instituciones, en este caso el Senado, y hacerlo de la mano de extremistas y radicales, VOX ha pedido RESPONSABILIDAD y altura de miras. Y en ese sentido, vamos a hacer un gesto que creemos puede ser muy útil y que… pic.twitter.com/ZT2Vu2oGFX — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 26, 2026

El PP presentará tres candidatos en catorce provincias, en las que Vox presentará sólo a uno: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirán con normalidad. El PP renuncia a concurrir en tres provincias: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

En rueda de prensa desde la sede del partido de la calle Génova el secretario general del PP, Miguel Tellado, encargado de pilotar las negociaciones de su partido ante Montse Lluis, secretaria general adjunta de Vox, ha sido el encargado de dar a conocer las "cesiones" del PP, destacando que "ninguno de los dos partidos diluye sus siglas", a diferencia de lo que ha ocurrido con la izquierda.

Tellado ha aclarado que no hay nada que forme parte del pacto que no se haya anunciado públicamente, descartando así la posibilidad de que haya un pacto a futuro para que el PP ceda senadores autonómicos a Vox o para facilitar a los de Abascal la formación de grupo propio, recordando que el requisito para ello es sumar diez senadores. Desmiente así los rumores en torno a esta posibilidad.

Apurando los plazos

La negociación no ha estado exenta de dificultades, ante la propuesta inicial de máximos lanzada por Vox, pero finalmente han llegado a un punto de entendimiento que marcará el devenir de la precampaña, y sienta las bases para un hipotético acuerdo de gobierno si suman mayoría el 29-N. De lo contrario, el trabajo hecho hasta ahora para mantener activo a su electorado habría sido en vano.

Ambos partidos llevan semanas movilizando a la derecha, y el acuerdo del PSOE con su izquierda para concurrir de manera conjunta al Senado les empujó a un pacto para el que Santiago Abascal dio el primer paso. El líder de Vox anunció en X que haría lo necesario para defender España, abriendo así una negociación que se ha prolongado durante una semana, en la que ambos casi han agotado el plazo legal, fijado en esta medianoche, para sellar la alianza.

El Senado debe proponer la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que tienen su mandato caducado desde hace un año, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Hasta ahora, era necesario el acuerdo entre PP y PSOE, al requerirse la mayoría de tres quintos para la renovación, pero si la derecha logra por sí sola el control de la Cámara no pactará con los socialistas.