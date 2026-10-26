Finaliza el plazo para la presentación de candidaturas y listas electorales para las Elecciones Generales del 29N

Hoy concluye oficialmente el plazo fijado por la Junta Electoral Central para que los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores registren formalmente ante las juntas electorales provinciales sus candidaturas y listas completas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en las últimas horas antes del límite legal de medianoche.

Cierre de candidaturas y ajustes de última hora

A lo largo de la jornada de este lunes, las distintas formaciones políticas han ultimado los detalles y nombres de sus listas para el Congreso de los Diputados y el Senado.

Entre las figuras públicas que se perfilan para encabezar las propuestas electorales de sus organizaciones a nivel estatal figuran Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular, Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español y Santiago Abascal por Vox, quienes ratifican su intención de optar a la presidencia del Gobierno. Por su parte, en el espacio a la izquierda de los socialistas se han dado a conocer las candidaturas proyectadas por Ada Colau como referente nacional de Frente Amplio e Irene Montero al frente de Podemos. A ellos se suma en el espectro soberanista e independentista la candidatura de Gabriel Rufián como principal figura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para el Congreso.

A pesar de que estos nombres ya se han anunciado públicamente como aspirantes a representar a sus organizaciones en los próximos comicios generales, los representantes electorales disponen aún de las horas que restan hasta la medianoche de este 26 de octubre para formalizar la entrega de documentación y cerrar la composición final de las listas electorales.

Calendario electoral: ¿qué paso sigue?

Tras el cierre del registro en el día de hoy, el proceso electoral entra en su siguiente fase de verificación y proclamación. Las candidaturas registradas a lo largo de estos días se harán públicas de forma preliminar este próximo miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Dicha publicación abrirá un margen reglamentario en el que los órganos electorales fiscalizarán la documentación aportada y notificarán los posibles errores técnicos o vacantes detectados para que los partidos puedan proceder a su inmediata subsanación hasta el 1 de noviembre, antes de la proclamación definitiva que dará paso a la campaña electoral, el 2 de noviembre por por parte de las Juntas Electorales y el 3 de noviembre la publicación oficial definitiva de las listas proclamadas en el BOE.