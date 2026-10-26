¿Por qué sonríen en Ferraz?

En el PSOE se sienten optimistas. Según los trackings internos que maneja Ferraz, su estrategia habría movilizado ya al 10% de ese millón de votantes indecisos de la izquierda que pasarían de quedarse en casa a acudir a las urnas el 29 de noviembre. Solo habrían necesitado un par de semanas para obtener los primeros frutos. Y aún quedan casi cinco. De mantenerse ese ritmo, el PSOE, al que demasiados dan por derrotado, podría remontar. Y ello a pesar de que el Supremo ha puesto, por ahora, un serio obstáculo a que la jugada de la Ley de Nietos surta efecto el 29-N.

Los más ingenuos quizá hayan pensado que las elecciones generales son un mecanismo de alternancia democrática en el que los electores sopesarán el balance de la legislatura y tendrán presentes los numerosos casos de corrupción socialista. Seguramente así sea con buena parte de ellos. Pero no necesariamente con los suficientes.

El balance de esta legislatura no deja, a mi juicio, demasiado margen para la duda: Sánchez debería ser desalojado de la Moncloa. Sin entrar siquiera a valorar su gestión, una fracción de la corrupción conocida debería haber bastado para que hubiera dimitido o hubiera sido forzado a dimitir tiempo atrás. La objetividad del votante y la ética política, aun bajo mínimos, son factores relevantes en democracia. Sobre el papel. El resistente suelo electoral del PSOE revela, sin embargo, un problema de fondo para la alternancia: el bloqueo electoral.

¿Qué significa ese bloqueo? Sencillamente que el desgaste del Gobierno no se traduce necesariamente en un trasvase de votantes hacia la oposición. Una parte del elector socialista descontento se instala en la indecisión o la abstención. Y ahí sigue al alcance de Ferraz: resulta más fácil reactivarlo mediante la polarización y las concesiones a colectivos concretos que recuperar a quien ya ha cambiado de partido. Confundir a un votante desmovilizado con un votante perdido puede resultar fatal. El PSOE conoce bien esa diferencia y tiene una maquinaria electoral experimentada en explotarla.

Frente a los casos judiciales y la incompetencia, la campaña socialista presenta las críticas de la oposición, las investigaciones judiciales y las informaciones demoledoras como una ofensiva coordinada contra la voluntad popular. Existiría una trama para liquidar al "gobierno de progreso" y hasta los indicios más comprometedores quedarían reducidos a munición de una judicatura reaccionaria: el famoso lawfare.

Ese relato activa un resorte de solidaridad con el liderazgo socialista. La percepción de que se pretende tumbar al Gobierno "por vías no democráticas" puede transformar la apatía, incluso la vergüenza por la corrupción, en una militancia defensiva cuya capacidad de movilización se está subestimando.

La polarización escenificada en las calles —manifestaciones, escraches y una huelga general cuyo reproche se desplaza del Gobierno a la oposición— proporciona verosimilitud a esa supuesta amenaza. ¿Por qué, si no, estaría "el pueblo" reaccionando a pie de calle? La protesta se presenta como prueba de la agresión que el propio relato denuncia. El votante indeciso deja de preguntarse qué han hecho los suyos y empieza a temer lo que harán los otros. Simultáneamente, el PSOE desplaza el foco hacia el empleo, las pensiones o las becas, amortiguando el desgaste por la corrupción con la defensa del Estado de bienestar. Así, pedir responsabilidades acaba presentado como una amenaza a la pensión.

El PSOE cuenta también con las dependencias que ha extendido la expansión del Estado. Millones de familias reciben ayudas o prestaciones cuyo mantenimiento puede condicionar su voto. No convierte automáticamente a todos los perceptores en votantes socialistas, pero ofrece una ventaja a quien presenta esos derechos y servicios como concesiones suyas. También pensiones, salarios públicos y salario mínimo permiten apuntar a colectivos distintos con un mensaje común: lo que reciben estaría en peligro si cambia el Gobierno. La confusión entre el Estado y quien lo administra se convierte de esta forma en un formidable recurso de campaña.

La desesperación es el motor íntimo de la estrategia socialista. Una corrupción de esta magnitud, unos frentes judiciales cada vez más amenazantes y unas bases sumidas en el descreimiento y la desmoralización deberían haber sentenciado políticamente a cualquier gobierno. Sin embargo, Sánchez está convirtiendo esa situación en combustible para su campaña.

Pocas cosas aguzan tanto el ingenio y la determinación como la necesidad de encontrar una salida cuando todas las puertas parecen cerrarse. En manos de un líder sin las ataduras de la ortodoxia ni el freno del pudor, la desesperación no es un síntoma de debilidad, sino el catalizador de la astucia. La perspectiva de perderlo todo puede convertirse así en una fuerza de movilización capaz de desmentir los pronósticos demoscópicos.

No deberíamos, pues, interpretar el espectáculo que Sánchez nos regaló en La Revuelta, de Broncano, como una simple exhibición de cinismo. Es parte de una operación para conservar el poder. Por disparatado que parezca después de todo lo ocurrido, Sánchez podría volver a formar gobierno tras el 29-N. No digo que vaya a suceder. Digo que apenas hay margen para equivocarse y que la confianza en una victoria inevitable puede ser el último recurso de quien parecía derrotado.