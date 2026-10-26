Entre el amor, el cinismo y la violencia

Vivimos un momento de perversión del lenguaje que recuerda episodios poco recomendables de nuestra historia. Una parte de la izquierda, desde un sentido patrimonialista del poder, una presunción de superioridad moral y la obcecación de ejercer de una vanguardia que nadie ha pedido ni necesita, parece empeñada en subvertir las reglas democráticas. La operación consiste en trasladar los cauces de legitimidad que nos hemos dado a un escenario de enfrentamiento existencial: control del espacio público, control del relato y creación de una alteridad cosificada, paso previo a justificar la violencia como vía para evitar el apocalipsis neofascista.

En este clima, distintos actores desempeñan papeles que se refuerzan entre sí. Están los que juegan a la equidistancia entre agresor y agredido. Están los que ven la imagen invertida de la realidad y tratan de convencernos de que los sometidos a la presión de fuerzas antidemocráticas son ellos. Están los cosificadores orgánicos, que señalan, estigmatizan y reparten carnets de demócrata según la cercanía ideológica. Y están quienes —impulsando, tolerando o poniéndose de perfil— se esfuerzan en blanquearse, levantar cortinas de humo y humanizarse, todo ello, intuyo, para emerger como salvadores de una anomia que ellos mismos han propiciado o, como mínimo, aprovechado.

Como no me gusta opinar sin saber, he investigado esta narrativa de la violencia, de tintes guerracivilistas, presente en la precampaña: más de cuarenta intervenciones de políticos, periodistas y comunicadores del entorno progresista entre el 5 y el 25 de octubre. No es un retrato de toda la izquierda ni mide frecuencias, pero permite ver cómo se construye el marco. Y el marco, a mi juicio, favorece dos desplazamientos: apartar el debate de la corrupción del Gobierno, las extrañas relaciones del Ejecutivo con Marruecos, Ceuta o la DANA, y llevarlo hacia un escenario de polarización extrema.

Determinadas etiquetas —fascista, sobre todo— dejan de servir para criticar ideas y pasan a cuestionar la legitimidad del adversario para expresarse u ocupar el espacio público: "Ni las universidades ni ningún espacio público", proclamaba un sindicato estudiantil tras La Coruña. Aparecen argumentos que atribuyen toda la violencia al contrario —"la violencia viene generada por el fascismo"— mientras presentan cualquier actuación propia como defensiva frente a un fascismo inexistente o residual.

Y la etiqueta se extiende ya al votante: "Votar al PP es votar machismo y votar violencia", dijo Irene Montero el sábado pasado en Nou Barris; en Zaragoza, un comunicado de organizaciones estudiantiles y secciones sindicales acusaba a la policía de proteger a los capitalistas y a sus "perros de presa fascistas". El riesgo surge cuando esa superioridad moral sustituye al examen de las conductas: la mera presencia del rival se interpreta como provocación y la responsabilidad de quienes lo intimidan queda desdibujada. Hubo condenas explícitas —Illa: "No hay ninguna causa que justifique la violencia"— y condenas con reserva, como la de Puente a los incidentes contra Abascal.

Hay otra operación, menos visible y más eficaz, en los platós: trasladar el juicio sobre la responsabilidad política hacia la comprensión personal del dirigente. La corrupción aparece como una decepción que el presidente o su entorno han sufrido; los problemas de gestión se incorporan al humor; la agresividad verbal se presenta como espontaneidad o ingenio. Lo que conecta ambos fenómenos es una distribución desigual de la comprensión: se humaniza a los propios mientras se reduce al contrario a una identidad estigmatizada, y así se obtienen criterios distintos para juzgar conductas equiparables.

A esto último podríamos llamarlo la "operación amor" —el PSOE ya la ha bautizado: "La fuerza del amor", rezaba una camiseta de Sánchez en Granada, lema de Cristina Kirchner en 2011—, hija del estrepitoso fracaso de la "operación Maricarmen", la anciana desahuciada convertida en relato de campaña. Esta falaz dicotomía social "amor frente al odio" alimenta un antagonismo exacerbado y ofrece una coartada moral a quienes amedrentan y arrinconan a la oposición. Con el adversario deslegitimado por la inversión moral de las algaradas, el líder puede emerger, desde el amor, como garante de la convivencia y salvador frente al fascismo que muchos quieren ver detrás de cada esquina.

Así se entiende la utilidad política de La Revuelta, cuya renovación nos cuesta 31,5 millones de euros para dos temporadas: el sofá estaba allí, el jueves pasado, ante 4,4 millones de espectadores, cuando lo necesitaban los intereses del presidente. Igual que el inefable Marc Giró, que el miércoles pasado, entre bromita y bromita —"como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya", soltaba el ministro—, blanqueaba al titular de Transportes sobre el que pesan los 46 muertos y el centenar largo de heridos de Adamuz.

Este juego perverso solo se gana conociendo sus reglas: no cayendo en las trampas narrativas del populismo de izquierda que encarna Pedro Sánchez y encarando a una ultraizquierda que le sirve de apéndice de acción inmediata. Sánchez lo formuló la semana pasada: "Lo que proponen no es una alternancia, proponen una involución". Él puede extraer de ahí un voto; otros, una coartada para la intimidación. Si el rival encarna una amenaza absoluta, siempre habrá quien encuentre una excusa para lo que se le haga. Y la izquierda, si aún existe algo que merezca ese nombre, debe hacer su Suresnes del siglo XXI: quitarse de encima la visión patrimonialista del poder y entender que la democracia es alternancia y libertad, no un camino para acaparar y perpetuarse en el poder.