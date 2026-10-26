Las encuestas confirman que el PP cae, el PSOE empieza a recuperarse y Vox está muy fuerte

El PP ganaría las elecciones según todos los sondeos publicados en las últimas horas, pero está cayendo con fuerza, mientras el PSOE se recupera levemente y Vox es el único que sigue una escalada que parece no tener final.

La encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo es la que deja más claras estas tendencias. El Partido Popular volvería a caer por cuarto sondeo consecutivo, se deja nueve décimas respecto a la semana anterior y ya está en el 30,6%. Unos días antes de la convocatoria electoral los populares estaban en el 32,6%.

En cuanto al reparto de escaños, el sondeo establece unas horquillas amplias dejando a los de Feijóo entre 125 y 131, mientras que hace una semana estaba entre 132 y 137.

Por su parte, el PSOE consigue su primera recuperación seria desde la convocatoria electoral: gana 8 décimas y sube hasta el 26,1%, es decir, que la distancia con el PP se recorta significativamente, aunque todavía está a más de cuatro puntos.

También hay una mejora en diputados, aunque no es especialmente notable: si hace una semana estaba entre 101 y 106 ahora se quedaría entre 103 y 109.

Vox es el que está más fuerte de los tres y con mucha diferencia: gana cuatro décimas más y se queda a sólo una del 20%. Desde la convocatoria electoral los de Abascal habrían ganado más de un punto y medio, lo que no logra compensar los dos puntos que han perdido los populares. Estarían entre 66 y 69 escaños, mientras que hace una semana estaba entre 64 y 67. La mayoría de la derecha estaría en 195 diputados, aproximadamente.

A pesar de sus múltiples problemas, el Frente Amplio está teniendo muy buenos datos en esta precampaña, en esta encuesta gana una décima más y está en el 8,2%, que sigue siendo muy bajo, pero desde la convocatoria electoral han ganado 1,6 puntos. En este momento estarían entre 10 y 12 diputados, hace una semana el pronóstico era de 9 o 10.

Finalmente, Podemos sigue en un resultado pírrico: un 2,8%, lo mismo que hace una semana, y no lograría más que un único escaño.

La Razón, también pesimista

El PP también cae según el sondeo de NC Report que publica La Razón y lo hace con fuerza: hace 18 días estaba en el 34,1% y ahora ya no pasa del 32,9%. Los populares tendrían de 141 a 143 diputados.

La subida del PSOE es menos fuerte que la caída de los de Feijóo, pero es consistente: gana ocho décimas y alcanza el 25,8% aunque hay que recordar que antes de las elecciones estaba en mínimos. Tendría entre 100 y 102 escaños, cuando en la encuesta anterior la apuesta era entre 98 y 102.

Vox sube lo mismo que los socialistas: gana ocho puntos y llega al 19%, su mejor dato en el histórico de sondeos de NC Report. La subida en diputados es sólida: estaba en una horquilla entre 61 y 64 y ahora ya pasa a tener entre 64 y 66. Con esto la mayoría de la derecha sería un poco más sólida que la que señala Sigma Dos: llegaría a los 207 escaños.

Batacazo del PP, según elDiario

Para la encuesta de Ateneo del Dato que publica elDiario el PP cae con mucha fuerza: pierde 2,1 puntos, si bien hay que reseñar que la comparación es con las cifras de antes de las elecciones, así que es coherente con los datos de otros estudios. Estaría en el 31,1% y en una horquilla amplísima de diputados cuyo centro son los 126-127.

Al contrario de lo que marcan otros sondeos el PSOE está estable: gana sólo una décima y se queda en el 27,6%. En cuanto a escaños, el centro de la descomunal horquilla que marca la encuesta es de 109 y 110.

Vox también sube, aunque tampoco con demasiada fuerza: gana seis décimas y, eso sí, ya se acerca al 20%: sólo está a dos décimas. En diputados, el centro de la gran horquilla se queda en 71 representantes en el Congreso. La mayoría de la derecha, por lo tanto, se acercaría mucho a los 200 diputados.

Del mismo modo, los datos del Frente Amplio no se corresponden con los de la mayoría de los sondeos: la alianza de ultraizquierda pierde dos décimas y estaría sólo en el 6,8%. El pronóstico en escaños sería que lograrían unos 14.

Podemos, finalmente, sí describe aquí el mismo recorrido negativo que dan casi todos los pronósticos: se deja 6 décimas y no pasaría del 2,7% con el que podría tener 3 diputados, pero también quedarse fuera del Congreso.

El PP, menos mal para El Español

Terminamos nuestro repaso por la encuesta de SocioMétrica que publica El Español y que es un poco menos negativa para el PP que otras: en dos semanas los populares sólo se habrían dejado dos décimas y se mantienen en el 32,4%. Habrían perdido algo más, un punto, desde la convocatoria electoral. Tendría 137 diputados.

El PSOE gana 8 décimas pero sigue muy lejos: está en el 27% y sólo habría ganado 5 décimas desde que Sánchez llamase a las urnas. Además, sólo tendría 108 diputados.

También al contrario de lo que dicen la mayoría de los sondeos Vox no sube: de hecho perdería dos décimas para quedarse, eso sí, en un excelente 18,6%. El pronóstico en escaños se va a los 63, con lo que la mayoría de la derecha estaría justo en los 200 diputados.

SocioMétrica sí registra una subida fuerte del Frente Amplio: gana 1,2 puntos y, eso sí, como viene de muy abajo sigue en el 6,1% y no pasaría de los 7 escaños. Mientras Podemos se desploma: pierde un punto, no pasaría del 1,8% y ni siquiera lograría representación.