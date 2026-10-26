Las sombras de la dimisión de Martín: la asesora de Begoña y las oscuras primarias de Sánchez

Carlos Cuesta ha cuestionado que la dimisión de Francisco Martín responda únicamente a su ausencia de las listas electorales y ha apuntado a las investigaciones abiertas sobre la financiación de las primarias del PSOE y las actividades de Begoña Gómez. El periodista ha defendido que el exdelegado conoce información sensible sobre Pedro Sánchez.

Cuesta ha comenzado recordando las palabras de Martín, que ha afirmado que los supuestos enemigos de España han hecho más por los españoles que quienes llevan una pulsera con la bandera nacional. El periodista ha criticado que haya calificado de "patrioteros" a quienes exhiben la enseña española y ha reprochado su cercanía a Bildu.

El periodista ha recordado que Martín ha estado vinculado a la fundación Bancal de Rosas, relacionada con las primarias de Sánchez. Según los datos que ha expuesto, la entidad ha registrado oficialmente 128.000 euros en donaciones, aunque las anotaciones del Tribunal de Cuentas que ha citado han elevado la cifra a 440.000 euros. Cuesta ha reclamado que se aclare el origen de la diferencia y ha recordado que entonces circularon sospechas sobre una posible financiación irregular, sin presentarlas como hechos acreditados.

La relación con la asesora de Begoña

Cuesta también ha relacionado a Martín con la contratación de Cristina Álvarez, empleada de Presidencia del Gobierno que ha ejercido como asesora de Begoña Gómez. El periodista ha recordado que Martín ha ocupado puestos de responsabilidad en Moncloa durante el periodo en el que Álvarez fue contratada y ha cuestionado que una empleada pública haya podido dedicar parte de sus funciones a los negocios privados de la mujer del presidente.

Además, ha mencionado la trayectoria de Pilar Trinidad, antigua subdelegada del Gobierno en Madrid y exresponsable de la Universidad Rey Juan Carlos, y su relación profesional con el entorno de Begoña Gómez y con la polémica por contratos vinculados a Juan Carlos Barrabés.

Cuesta ha señalado dos frentes que pueden afectar a Martín: las pesquisas sobre la actuación policial durante la acampada de la Puerta del Sol y la investigación sobre las finanzas del PSOE, que podría incluir la financiación de las primarias.