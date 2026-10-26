Las trampas de Sánchez en precampaña: del uso de Moncloa a romper la neutralidad en actos oficiales

Hacer campaña electoral desde el atril institucional del Palacio de la Moncloa está prohibido por la ley. Sin embargo, Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador contra el presidente del Gobierno por vulnerar de forma sistemática el principio de neutralidad institucional que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) durante la precampaña.

La investigación no se produce por su actividad como líder del PSOE en mítines de partido, sino por utilizar la plataforma, los medios públicos y el cargo de jefe del Ejecutivo para fines electorales.

¿Qué ha hecho Sánchez durante la precampaña que incumple la norma?

Pedro Sánchez ha tenido varias actuaciones concretas en las que ha rebasado la línea legal establecida en el artículo 50.2 de la LOREG, convirtiendo comparecencias oficiales convocadas en el Palacio de la Moncloa o tras cumbres internacionales en altavoces para emitir juicios de valor sobre la oposición, ensalzar la gestión gubernamental o lanzar consignas partidistas en un balance triunfalista prohibido taxativamente desde la convocatoria de los comicios.

Entre los hitos más sonados de esta precampaña destaca el episodio protagonizado el 6 de octubre, cuando Pedro Sánchez realizó una comparecencia institucional y rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros centrada en materia de vivienda, utilizando un lenguaje de marcado carácter partidista e interpelando a los partidos de la oposición, lo que llevó a la Junta Electoral a acordar un expediente sancionador y a exigir la retirada inmediata del vídeo, el audio y la transcripción de los canales y portales oficiales del Gobierno.

Al "límite de lo admisible"

A este hecho se sumó lo ocurrido el 15 de octubre a su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, donde volvió a emitir declaraciones de cariz electoral utilizando la cobertura de la cumbre internacional. Al día siguiente, 16 de octubre, ofreció otra rueda de prensa desde la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, emitiendo de nuevo declaraciones de carácter electoral y partidista bajo la cobertura institucional internacional.

Ante estas actuaciones, la Junta Electoral Central decidió finalmente no abrir un nuevo expediente sancionador al estimar que no existían elementos suficientes para ello, si bien calificó algunas expresiones de "difícilmente conciliables con las exigencias de neutralidad institucional" y situadas "en el límite de lo admisible", por lo que, tras rechazar la apertura del expediente, recordó formalmente a Sánchez su obligación estricta de respetar el deber de neutralidad política exigible a los poderes públicos y abstenerse de realizar manifestaciones contrarias al artículo 50.2 de la LOREG en actos institucionales durante todo el periodo electoral.

La actuación del organismo electoral también se ha extendido al uso indebido de espacios públicos y museos nacionales de máximo prestigio institucional, como ocurrió recientemente el pasado 24 de octubre cuando Pedro Sánchez publicó un vídeo grabado en el Museo Reina Sofía completamente vacío y situado junto al 'Guernica' de Pablo Picasso para reivindicar la posición de España frente a las guerras internacionales bajo el lema del "no a la guerra", señalando en su locución que en los últimos años han cambiado muchas cosas y que es importante recordar "por qué estamos aquí" al ver lo que sucede "cuando la barbarie se impone a la razón", instrumentalizando de este modo el patrimonio público y cultural al servicio exclusivo de la imagen electoral del Ejecutivo.

Un vídeo que el presidente todavía mantiene en sus redes.

Durante estos años, España ha defendido en el mundo el sentir de su gente: que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra. Los mismos principios. En todos los conflictos. Sin dobles raseros. pic.twitter.com/b2J1uHCYjf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2026

Las medidas y sanciones impuestas

Ante la reincidencia, las medidas y sanciones impuestas por la JEC contemplan la apertura de expedientes sancionadores mediante los cuales el presidente se expone a multas económicas individuales que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros por cada infracción cometida.

Cabe recordar además el historial de multas ratificadas que arrastra de anteriores convocatorias como la del 25 de octubre de 2019, cuando concedió una entrevista en directo emitida y grabada dentro de las dependencias de La Moncloa durante la precampaña de las elecciones generales de noviembre de 2019 y fue sancionado formalmente el 23 de enero de 2020 con una multa de 500 euros ratificada después por el Tribunal Supremo; o el 30 de junio de 2023, cuando en la precampaña del 23-J usó la rueda de prensa tras el Consejo Europeo en Bruselas para arremeter contra las alianzas de PP y Vox, recibiendo una sanción de 2.200 euros por reincidencia.

El paquete de medidas se completa con órdenes estrictas de retirada de contenido que exigen a la Secretaría de Estado de Comunicación eliminar de inmediato grabaciones, transcripciones y piezas fotográficas de los soportes oficiales, así como un requerimiento formal en forma de advertencia directa al presidente para que se abstenga de repetir estas conductas durante lo que resta de periodo preelectoral y electoral.