Los okupas, el Tsunami y Barcelona

En otro sorprendente giro de guion, el sanchismo y sus aliados han convertido los disturbios del sábado en Barcelona en una nueva manifestación de la ultraderecha. Hablamos del Gobierno que pretende que la invasión de Ceuta es una emergencia humanitaria totalmente ajena al régimen de Marruecos. De modo que para los estrategas socialistas y sus medios no ha sido demasiado complicado vender la burra de una mano negra fascista que mueve los hilos de este nuevo estallido de violencia en la Rosa de Fuego. Es decir, que los chicos que asaltaban las tiendas de moda y tecnología son los nuevos pistoleros de la patronal que sembraron el caos con un ataque de falsa bandera.

A falta de pruebas, la tesis socialista es que los disturbios benefician a lo que ellos llaman derecha y ultraderecha, que son el PP y Vox. Y, en consecuencia, saqueos e incendios en el centro de la Ciudad Condal no son más que una maniobra urdida por Feijóo y Abascal en su propio beneficio.

Sin embargo, el historial de violencia callejera en Barcelona nada tiene que ver con las oscuras fuerzas que cita la izquierda como causantes de este episodio de destrucción y pillaje. La detención de los golpistas, su encarcelamiento y las sentencias del Tribunal Supremo fueron la excusa de violentas manifestaciones nacionalistas. ¿Quién no recuerda aquel Tsunami Democràtic al que puso cara Guardiola y que entre otras hazañas asaltó el Aeropuerto de El Prat? Ese mismo Tsunami es el que estuvo detrás de lo que los separatistas llaman "la batalla de Urquinaona", un intento de asalto de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona que causó decenas de heridos entre los agentes, uno de los cuales siguió vivo de milagro, pero severamente incapacitado.

Eso fue en 2019. No ha llovido tanto. Pero es que en 2021 el encarcelamiento de Pablo Hasél se saldó con una semana de disturbios protagonizados por elementos de la extrema izquierda y el separatismo más radical. Años antes, en 2014, la resistencia de un grupo de okupas a abandonar unas instalaciones municipales en desuso –Can Vies– provocó la caída del alcalde convergente Xavier Trias y la llegada al poder de Ada Colau.

En 2006, un guardia urbano de Barcelona quedó parapléjico en el curso de una intervención en un inmueble okupado por el ataque de un individuo que posteriormente se haría famoso con el apodo de el asesino de los tirantes por haber asesinado en 2017 y en Zaragoza a un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España. Este sujeto, Rodrigo Lanza, fue defendido en el caso del guardia urbano por Jaume Asens, el dirigente de los Comuns que fue teniente de alcalde con Colau.

Como en Barcelona cualquier atisbo de lógica y cordura es una auténtica rareza, Asens y Colau son capaces de atribuir los disturbios a la extrema derecha al tiempo que se quejan de la supuesta dureza policial contra los muchachos del chándal negro. Todo un trastorno bipolar. En cuanto al alcalde de la ciudad y al presidente de la Generalidad, los socialistas Jaume Collboni y Salvador Illa, sus llamamientos al orden y sus promesas de severidad causan una hilaridad incontenible. Pero ¿qué delitos van a perseguir los que amnistiaron el Tsunami terrorista?

Se objetará que los becerros que quemaron el centro de Barcelona no tienen ni idea de lo que fue el Tsunami, de lo que significa la palabra amnistía y de quiénes son Illa y Collboni. Y mejor que no se enteren porque en ese caso, en vez de asaltar las tiendas de la manzana informática, por el mismo precio le pegan fuego al Ayuntamiento y a la Generalidad ondeando banderas separatistas. En este punto cabe recordar que el asalto del Aeropuerto y el cerco a la Jefatura fueron alentados por los separatistas que seguían al frente de la Generalidad después de las elecciones del 155. Y ahora dicen que Barcelona no es París. Ya. Eso está claro.

La nota de color en los medios catalanes es la insistencia en recalcar que los mensajes en las redes que convocaban al caos estaban escritos en español, como si en la república imaginaria fuera inconcebible la violencia en catalán. Amnistía y amnesia en una región en la que las autoridades son más sensibles a los derechos de los delincuentes, políticos o no, que a los de sus víctimas.