Tesh Sidi se burla de la muerte del Papa: "Los musulmanes celebramos la muerte jejejeje"

No es la primera vez que su nombre aparece en los medios y las redes sociales por una polémica, la número dos en las listas del 29-N para Frente Amplio era denunciada hace apenas unos días por acoso laboral a unas extrabajadoras incluyendo comunicaciones fuera del horario laboral, menosprecios personales y jornadas que superaban los límites establecidos.

🔴 OJO A ESTO Tesh Sidi, número 2 por el Frente Amplio, escribió en un chat interno «Cuando podemos pedir armas para jamassss» un día después de las medidas parlamentarias sobre Gaza Llamarles Hamás Madrid es una obligación moralhttps://t.co/DQySX69doE pic.twitter.com/MmoHdiHFIL — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) October 26, 2026

A la diputada saharaui se le ha vuelto en contra internet una vez más con la salida a la luz, en exclusiva en el periódico La Razón, de unos mensajes violentos tras la comunicación de un luto de estado por la muerte del papa Francisco el 25 de abril de 2025. Aparte de cuestionar este luto por ser una entidad religiosa, y aludir a España como estado aconfesional, la diputada, por aquel entonces Más Madrid expresó:

"Los musulmanes celebramos la muerte jejejeje"

Un comentario que no hizo gracia incluso a sus compañeros, de los cuales uno contestó con interrogaciones "???", sin entender el porqué de ese comentario.

La exaltación al odio no se frenó ahí para Tesh Sidi. Según ha tenido acceso La Razón en las conversaciones de Sumar y Más Madrid, el ocho de octubre de 2025, un día después de ser aprobadas en el Congreso medidas contra el genocidio de Gaza, en las cuales se restringía el mercado de armas con Israel, y cumpliéndose dos años desde el 7-O, Tesh Sidi mencionó al grupo terrorista de Hamás una vez más:

"Cuando podemos pedir armas para jamassss"

No es la primera vez que bajo un discurso y apoyo propalestina sugiere la violencia de este grupo terrorista, pese a haber condenado públicamente estos ataques el 7-O de 2023 durante los atentados y secuestros sucedidos en el festival.

Las redes sociales han cargado nuevamente contra ella por considerar estas "bromas" una incitación al odio. Odio que ella misma denunciaba que sufría en redes en febrero de este año, donde expresaba haber sufrido incluso amenazas de muerte en comentarios.

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, se ha pronunciado sobre las denuncias por acoso laboral mostrando su descontento y recalcando la acción del partido que tratará "este asunto como se merece" y que harán "lo necesario para que esta situación se corrija". Sin embargo, tanto el partido como la protagonista de la polémica aún guardan silencio sobre los últimos mensajes publicados. Un asunto que beneficia poco la imagen del partido en plena precampaña electoral.