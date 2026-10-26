Voto por correo el 29-N: qué hacer si la documentación no llega a tiempo al domicilio

La aproximación de la cita electoral del 29 de noviembre genera dudas recurrentes entre los ciudadanos que optan por gestionar su participación a través del voto postal. Sin embargo, en cada proceso electoral surge un escenario de incertidumbre cuando la documentación no llega a tiempo al domicilio del elector antes de la fecha límite.

La normativa electoral establece normativas tanto para la votación en urna como para la resolución de posibles incidencias en el reparto.

Imposibilidad de votar de forma presencial

El aspecto central que deben tener en cuenta todos los electores es que una vez aprobada la solicitud de voto por correo por la Oficina del Censo Electoral, la persona pierde automáticamente el derecho a votar en la mesa presencial el 29-N.

Aunque el elector no haya recibido las papeletas en su domicilio o no haya llegado a enviar la carta por correo, en el censo oficial de la mesa del colegio electoral figurará una marca, la letra "C", indicando que solicitó el voto postal. Las mesas electorales no permitirán introducir un voto presencial bajo ningún concepto a quien tenga dicha anotación.

Vías de reclamación ante incidencias o retrasos

En caso de que la documentación sufra un retraso injustificado, no haya avisos en el buzón o la solicitud conste como enviada pero no llegue a la oficina de Correos, el elector puede consultar el estado del envío a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o la web oficial de Correos, con el número de seguimiento de la solicitud.

Si se demuestra que ha existido un fallo administrativo o de distribución que ha impedido ejercer el derecho al voto sin culpa del elector, es posible interponer una reclamación ante la Junta Electoral de Zona o Provincial.

En situaciones extremas donde se vulnere el derecho fundamental al sufragio por negligencia demostrable del servicio público, la jurisprudencia contempla la posibilidad de acudir a los tribunales, vía contencioso-administrativa, para solicitar una indemnización económica o medidas de salvaguarda.