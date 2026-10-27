Belarra, sobre los altercados violentos: "No sabemos si se trata de policías infiltrados"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha apuntado este martes a la posibilidad de que policías infiltrados o personas vinculadas a la extrema derecha estén detrás de los graves disturbios registrados en Barcelona y Bilbao. La dirigente morada ha pedido prudencia para esclarecer lo ocurrido porque, según ha justificado, el propio movimiento antifascista vasco se ha desmarcado de la quema de vehículos y saqueo de comercios familiares en Bilbao.

"No sabemos si se trata de policías infiltrados, algo que hemos visto en muchísimas ocasiones en distintas movilizaciones a lo largo de la historia de este país", ha afirmado Belarra en una rueda de prensa en el Congreso. También ha planteado que los incidentes puedan estar relacionados con personas de extrema derecha o con jóvenes "muy muy enfadados".

La izquierda apunta a la ultraderecha

Las declaraciones de Belarra se producen mientras otros partidos de izquierda tratan de vincular los disturbios con posibles maniobras de la extrema derecha. Gerardo Pisarello, portavoz de los Comunes en el Congreso, ha reclamado investigar quién está detrás de las convocatorias y quién administra las cuentas de TikTok desde las que se habrían organizado algunos de los incidentes.

Pisarello ha sostenido que las derechas pretenden aprovechar la violencia para "debilitar" las movilizaciones por la vivienda y desacreditar las protestas sociales. También ha apuntado a la posibilidad de que fuerzas de ultraderecha hayan desempeñado un papel de coordinación, aunque ha reconocido la necesidad de investigar lo sucedido. El diputado insiste en que ve un "patrón" en los acontecimientos y ha calificado de "sospechosa" la situación.