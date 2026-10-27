Carlos Cuesta denuncia un "plan de destrucción programada de España" en 10 pasos por parte del Gobierno

Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial de La noche de Cuesta que Pedro Sánchez lleva años promoviendo una estrategia que, a su juicio, busca debilitar la democracia liberal y las instituciones españolas. El periodista ha relacionado los recientes disturbios y las movilizaciones antisistema con el clima de confrontación política y ha acusado al presidente del Gobierno de alimentar ese escenario para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

"Hay alguien que se está encargando de crear desde hace mucho tiempo el caldo de cultivo para que esto ocurra", ha afirmado Cuesta, que ha señalado directamente a Sánchez. Según el periodista, el objetivo del presidente sería evitar que la atención pública se centre en los casos de corrupción, la situación de Ceuta, los acuerdos con los separatistas y las excarcelaciones de presos de ETA.

"Lo cierto es que hay un patrón clarísimo y es el de destrucción de una democracia liberal. El de destrucción de los derechos y libertades. El de atentado contra lo que construimos todos". 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/Jo3lCI1YuC — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 27, 2026

Cuesta ha recordado las declaraciones de representantes de Más Madrid —como Manuela Bergerot— que señaló que no habría "paz en las calles". Las ha relacionado con los altercados registrados en distintos puntos de España. También ha mencionado las investigaciones policiales sobre posibles patrones comunes entre los incidentes de La Coruña, Avilés, Zaragoza, Barcelona y Bilbao, además de las movilizaciones en Madrid.

El periodista ha sostenido que existe un patrón de destrucción de la democracia liberal y de los derechos y libertades. "Ese patrón, lo siento mucho, pero en España lo monopoliza la izquierda", ha afirmado. Asimismo, ha aludido a la presencia de distintos grupos antisistema y radicales, aunque ha reconocido que el origen de los movimientos investigados todavía puede ser diverso.

El "muro" de Sánchez contra sus adversarios

Durante el editorial, Cuesta ha repasado lo que ha denominado un "plan de destrucción programada de España, de su democracia liberal, de sus instituciones, de su monarquía parlamentaria, de su Constitución en 10 pasos".

El primer paso, según su análisis, habría consistido en señalar a los adversarios políticos mediante la idea del "muro" defendida por Sánchez. Cuesta considera que el presidente ha presentado como antidemócratas a quienes discrepan de él, incluidos jueces, fiscales, empresarios, periodistas y medios de comunicación.

El segundo paso habría sido, a su juicio, deslegitimar el Parlamento. Para el periodista, la democracia representativa se expresa a través de las instituciones elegidas por los ciudadanos, y no mediante la imposición de quienes recurren a la violencia en la calle.

"La democracia es representativa o no es democracia", ha defendido. Cuesta ha criticado que se reivindique la calle como espacio de decisión política mientras se desacredita al Parlamento, al que ha definido como la sede de la soberanía nacional.

"La democracia es representativa o no es democracia. La democracia a golpes es la de los bestias y eso no es democracia". 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/gKjzhlMyJi — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 27, 2026

La propiedad privada y los ataques a las instituciones

Cuesta también ha situado la vivienda y la propiedad privada entre los pilares que estarían siendo debilitados por el Gobierno. Ha cuestionado las políticas de Sánchez en materia de vivienda y ha sostenido que la propiedad constituye una fuente fundamental de ahorro e independencia económica para las familias.

Otro de los puntos centrales del editorial ha sido la deslegitimación de las instituciones encargadas de investigar delitos y garantizar el orden público. El periodista ha criticado las acusaciones contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha denunciado los ataques políticos a jueces, policías y fiscales.

"Si tú le quitas la autoridad a la Policía, a la Guardia Civil, ¿quién va a controlar el orden público?", se ha preguntado. Cuesta ha advertido de que, si se erosiona la confianza en estas instituciones, se debilita también la capacidad del Estado para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos.

En este contexto, ha cuestionado las declaraciones de responsables socialistas que defienden el derecho a ocupar las calles y ha criticado la respuesta del delegado del Gobierno en Madrid ante los incidentes relacionados con las movilizaciones. También ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la situación de los agentes de la Guardia Civil que combaten el narcotráfico.

La acusación de alimentar las movilizaciones

El periodista ha concluido que Sánchez habría contribuido a crear las condiciones para la expansión de estos movimientos y ha vinculado esa estrategia con sus intereses electorales. En su opinión, el presidente habría favorecido un clima de confrontación mientras trata de desacreditar a quienes investigan los casos de corrupción que afectan a su entorno y a su partido.

Cuesta ha vuelto a insistir en que el deterioro de las instituciones, los ataques a la prensa libre y la pérdida de autoridad de las fuerzas de seguridad forman parte de un mismo proceso. "No ha hecho otra cosa Pedro Sánchez desde su llegada al poder", ha afirmado.

"No ha hecho otra cosa Pedro Sánchez desde su llegada al poder. No ha hecho otra cosa. Preparar el terreno para desvirtuar la democracia, para desvirtuar la Constitución, para desvirtuar la monarquía parlamentaria". 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/S9ut5Ce0a9 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 27, 2026

A su juicio, el resultado es un escenario de creciente tensión política y social en el que, sostiene, el presidente habría abierto la puerta a los grupos que protagonizan los disturbios.