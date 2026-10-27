El pacto PP-Vox en pro de los 3/5 del Senado

De todos es —o debería ser— sabido que el Senado deberá proponer en la próxima legislatura la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que tienen su mandato caducado desde hace un año, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Hasta ahora, era necesario el acuerdo entre PP y PSOE, al requerirse la mayoría de tres quintos para la renovación, pero si PP y Vox lograsen el 29-N esa mayoría cualificada de 160 senadores, el PSOE ya no estaría en condiciones de exigir el nombramiento de dos de esos cuatro magistrados —lo que mantendría una mayoría izquierdista de miembros del TC— ni podría prorrogar por bloqueo la actual mayoría de ese mismo signo que lidera el sin par Conde-Pumpido.

De todos es —o debería ser— sabido que, para lograr tamaña mayoría en la Cámara Alta, PP y Vox podrían y deberían haberse presentado coaligados al Senado, cuyo plazo para hacerlo expiró el pasado 16 de octubre, día en el que, por el contrario, PSOE y Frente Amplio -precisamente para evitar esa mayoría cualificada de la derecha- inscribió su coalición para la Cámara Alta bajo la denominación "Senado de Progreso". Aun así, PP y Vox han llegado este lunes a un acuerdo de coordinación preelectoral que, si bien no incluye a la mayoría de las circunscripciones, sí llega a diferentes acuerdos en 27 provincias.

El 29N sabremos si semejante acuerdo ha sido suficiente para que la derecha sume en la Cámara Alta esa mayoría de los tres quintos de senadores, objetivo que aun adquiere mayor dificultad desde que se ha sabido, que PSC —que había quedado fuera de la coalición PSOE-Frente Amplio— y Comuns han llegado también a un acuerdo para el Senado, según el cual el partido referente en Cataluña del Frente Amplio retirará las candidaturas para la Cámara Alta en las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona, mientras que los socialistas se han comprometido a designar un senador autonómico a propuesta de la formación de Ada Colau —el Parlamento regional designa ocho senadores de forma proporcional al peso de cada grupo—.

Aun así, bienvenido sea el acuerdo PP-Vox aunque sólo sea por lo que de acercamiento tiene entre dos formaciones obligadas a entenderse; clima de entendimiento que, aunque pueda y deba ampliarse en el futuro, ya contrasta positivamente con el autodestructivo distanciamiento al que en las pasadas elecciones les abocaron los complejos de unos y los maximalismos de los otros.

Y confiemos en que este acuerdo puntual entre PP y Vox, aun limitado para el Senado e inexistente para el Congreso, sea suficiente para acabar con esa rémora que supondría para la regeneración institucional y constitucional de España la persistencia de una mayoría de magistrados de obediencia sanchista en el Tribunal Constitucional. España no sólo necesita buena gestión en su gobierno sino profundas y numerosas reformas estructurales en aras de su liberalización y prosperidad económica como en pro de su regeneración como Estado de derecho. Una mayoría sanchista que persistiera en el Tribunal Constitucional bien podría ser un obstáculo para esas reformas estructurales por muy constitucionales que estas fueran por la misma razón por la que que ha constituido un salvoconducto para todas las reformas legislativas promovidas por Sánchez y sus aliados golpistas por muy inconstitucionales que estas fueron.