Moncloa cede al ultimátum del Supremo por la Ley de Nietos ante el miedo a la vía penal

El Gobierno asegura que cumplirá el plazo límite fijado por el Tribunal Supremo para entregar la lista de los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos. "Se cumplirá el plazo y los ministerios competentes están comprometidos con los recursos para que efectivamente se cumpla el plazo dado por el tribunal". Así de tajante se ha mostrado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a pocas horas de que este miércoles expire el ultimátum del Alto Tribunal.

El Supremo no solo ha exigido al Ejecutivo que aporte la relación nominal de los afectados, sino que le ha advertido expresamente de su "responsabilidad penal" en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en consecuencias judiciales por un eventual delito de desobediencia.

La seguridad que exhibe ahora el Gobierno de Pedro Sánchez contrasta con las dudas que habían trasladado fuentes de Moncloa en las últimas semanas. Hasta ahora, el Ejecutivo había reconocido la enorme dificultad de cumplir con el requerimiento judicial, aunque insistía en su voluntad de hacerlo. Para llegar a tiempo, ha implicado a varios ministerios y a la Abogacía del Estado en una carrera contrarreloj para dar cumplimiento al auto del Supremo.

La contundencia de Saiz se suma a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que aseguró: "Llevamos trabajando no desde el auto de hoy sino desde las primeras decisiones del Supremo. Llevamos trabajando semanas, haciendo todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a los requerimientos que nos está haciendo el Tribunal Supremo". El Alto Tribunal ha cuestionado abiertamente la falta de entrega de una información que considera que la propia Administración debería tener a su disposición. De hecho, el tribunal dejó constancia por escrito de su desconcierto ante la demora del Ejecutivo.

"Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado", señaló el auto con el que el Supremo impuso el ultimátum al Gobierno.

En el Gobierno insisten en que "una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda", al tiempo que acusan a los partidos de la oposición de pretender "un recorte masivo de derechos".