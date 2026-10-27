Feijóo y Ayuso advierten contra la violencia de la izquierda: "Son capaces de todo por seguir en el poder"

Alberto Núñez Feijóo ha compartido protagonismo este martes con Isabel Díaz Ayuso en el acto de presentación de las listas del PP al Congreso por Madrid. En el Espacio Jorge Juan se han dado cita todos los miembros de la candidatura, entre ellos Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Sémper, Alma Ezcurra o Jaime de los Santos. Ante todos ellos, el líder del PP y la presidenta de Madrid han advertido contra la violencia de la izquierda en La Coruña, Barcelona o Bilbao.

"Han perdido la calle y quieren alterarla, temen perder las urnas y quieren alterarlas, y dividir a la sociedad para intentar conservar el poder", decía Feijóo, advirtiendo contra un "Gobierno a la desesperada capaz de cualquier cosa por seguir un día más", en línea con el mensaje que vienen repitiendo desde que se convocaron las generales para el 29-N para que la derecha no se confíe.

El presidente del PP se ha referido a los actos violentos contra Vox en La Coruña, a las amenazas de la izquierda en Madrid o a los disturbios registrados en Barcelona y Bilbao por parte de la extrema izquierda: "No es normal, y no lo vamos a aceptar. Saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión general crean", ha explicado Feijóo.

Aprovechando el acto en Madrid, se ha dirigido también al exdelegado del Gobierno dimitido, retándole a 'cantar': "Francisco Martín tiene la oportunidad de decir quién financiación las primarias de Sánchez, y debería de hacerlo. ¡Colabora con la justicia!", añadía, en referencia a quien se encargó del crowfunding para las primaras que hicieron a Pedro Sánchez secretario general del PSOE.

Ayuso, muy combativa

Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra justo antes que el líder del partido. Su presencia este martes en el acto de presentación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo tenía más sentido que nunca, por su condición de presidenta de la región, pero también por el protagonismo que alguno de sus hombres ha adquirido en las listas para las elecciones del 29 de noviembre.

Se trata del hasta ahora consejero Carlos Novillo y el viceconsejero José Antonio Sánchez. Para ellos tuvo unas palabras Ayuso. "Le dejo partir porque esto es todo por la patria", dijo de Novillo la presidenta.

Ayuso pidió a Feijóo que España no se acostumbre a la "quema de calles" como en Barcelona y Bilbao por culpa del "socialismo desaforado".

"Al igual que María Corina Machado ha vuelto a casa para devolverle a Venezuela la alegría, el color y la fuerza de un pueblo que quiere crecer unido, ahora le toca a Feijóo hacer una tarea parecida en España, que no lleguemos a lo que el socialismo desaforado ha hecho con esta nación hermana, que la decadencia como las acampadas de Ceuta o la Puerta del Sol, el ataque a los jueces, a los periodistas, a la separación de poderes nos lleve a lo mismo, a Venezuela, que no nos acostumbremos a la quema de calles como pasa en Barcelona o en Bilbao o hace poco en La Coruña solo porque los totalitarios no admiten a nadie que defienda ideas diferentes y les vayan a ganar las urnas, como paso en Venezuela".

La jefa del Ejecutivo regional advirtió que "el sanchismo está destruido y, fiel a su estilo, solo necesita con engaños y con la utilización de los medios públicos de todos los españoles, intentar comprar unas elecciones para no perder el poder, todo por el pueblo pero sin el pueblo".

Ayuso subrayó que "Sánchez no acepta las reglas porque es profundamente antidemocrático y no respeta lo de todos porque su forma de ver la vida es fiel a su trayectoria personal: leer libros y tesis escritos por otros, ambientes sórdidos de Peugeots, saunas mafiosas para financiar una maravillosa carrera; urnas de cartón para llegar al poder; mociones de censura y pactos de legislatura abyectos".

"Es otra joyita como el jarrón venezolano, no solo chino, el de la ceja mustia. Es un jarrón que el PSOE colgará en ese instante lustroso junto a Ábalos, Cerdán, Alvarone, la catedrática Begoña el super bro con puesto tan errante en las oficinas de las artes escénicas que no sabía dónde quedaban, el jarrón de Salazar que ahora está haciendo las Américas y los otros 140 que en estas elecciones van a concurrir al Congreso de los imputados".

Ahora bien, en la misma línea que Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta advirtió de que "esta batalla no va de izquierda a derecha. Esta es la mayor batalla por la libertad que se ha dado, la de ser libres" por encima de pertenecer a la izquierda o a la derecha, explicó. "No va de unos contra otros, va de defender la mejor España".