Garantías, transparencia y freno a los bulos: lo que exige la DSA a las redes para el 29-N

El próximo 13 de noviembre arranca oficialmente la campaña electoral y, con ella, una nueva batalla por captar la atención de la ciudadanía. Sin embargo, el escenario político actual difiere de citas anteriores, ya que la conversación pública ya no depende exclusivamente de los tradicionales mítines o de los debates televisados. A día de hoy, tres de cada diez ciudadanos en España priorizan las redes sociales para seguir la actualidad informativa, según datos del último informe sobre medios digitales del Instituto Reuters.

Por ello, en un mundo digital con comunicación a través de redes y plataformas y en periodos de máxima tensión democrática, cobra protagonismo el Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA), así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo encargado de supervisar su cumplimiento en el territorio nacional.

¿Qué es la DSA y qué exige en las citas electorales?

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea ejerce una labor de vigilancia sobre las plataformas y los motores de búsqueda de gran tamaño —conocidas técnicamente como VLOPs y VLOSEs (aquellas con más de 45 millones de usuarios en la UE)—, entre las que se encuentran gigantes tecnológicos como X, Instagram, Meta, Google o YouTube.

El texto comunitario parte de que el funcionamiento indebido de estas grandes redes puede suponer un riesgo sistémico y directo para la estabilidad del sistema democrático. Las plataformas deben evaluar "cualquier efecto negativo real o previsible sobre el discurso cívico y los procesos electorales, así como sobre la seguridad pública", según el artículo 34. Asimismo, la norma exige a los operadores cuidar y vigilar activamente sus contenidos, prestando especial atención a "cómo se utilizan sus servicios para difundir o amplificar contenidos incorrectos o engañosos, incluida la desinformación".

Las obligaciones de la DSA en las elecciones y sus mecanismos de transparencia

Con la llegada de las elecciones el próximo 29 de noviembre, la legislación europea obliga a los operadores digitales a cumplir con tres ejes fundamentales. En primer lugar, las compañías tienen la obligación de examinar cómo el diseño de su tecnología y sus algoritmos pueden generar efectos perjudiciales en la sociedad, detectando amenazas a la libertad de expresión, la privacidad o el desarrollo normal de los procesos electorales. Además, deben adaptar de forma preventiva sus sistemas de moderación de contenidos, herramientas publicitarias y algoritmos para frenar cuentas falsas y bulos, contando con un mecanismo de respuesta rápida a las crisis cuando las redes se utilicen para la viralización repentina de desinformación.

Asimismo, la DSA exige a las grandes plataformas publicar informes periódicos sobre la moderación de sus contenidos al menos cada seis meses. Estos informes deben detallar los procedimientos aplicados, el volumen de publicaciones retiradas, el número de avisos recibidos y la tasa de error de sus sistemas automatizados.

Para canalizar esta información, la Comisión Europea ha desarrollado la Base de Datos de Transparencia, un portal público que permite auditar las decisiones de moderación tomadas en la red. Las plataformas están obligadas a mantener archivos públicos de toda la publicidad que difunden, detallando quién pagó por ella y qué criterios de segmentación se siguieron, así como ofrecer sistemas de recomendación que no se basen en la elaboración de perfiles y someterse a auditorías independientes de carácter anual.

En este registro se refleja que la gran mayoría de las intervenciones responden a infracciones de las normas internas de las redes, seguidas del discurso ilegal o dañino y del contenido sexual. Además, los datos muestran que el 73% de las decisiones de moderación son tomadas de manera totalmente automatizada y que el 92% del contenido notificado por discurso ilegal se basa en texto y no en formato audiovisual.

Protección de los derechos fundamentales del usuario

Uno de los pilares centrales de la DSA es situar al ciudadano en el centro de la protección digital, garantizando derechos clave como la libertad de expresión, de información y de opinión sin manipulación. Para ello, la norma prohíbe explícitamente los patrones oscuros o dark patterns, que consisten en el diseño de interfaces engañosas destinadas a manipular o distorsionar las decisiones de los usuarios, como ocultar botones de cancelación de servicios o forzar la recogida de datos.

Asimismo, se fijan límites a la publicidad dirigida, quedando terminantemente prohibido utilizar datos sensibles como la orientación sexual, la religión o la adscripción política para enviar anuncios personalizados, así como dirigir cualquier tipo de publicidad basada en perfiles a menores de edad. En el caso de la infancia, se exige una protección reforzada para que las plataformas usadas por menores diseñen sus entornos con la máxima privacidad y seguridad, adaptando sus términos a un lenguaje fácilmente comprensible.

Finalmente, si una plataforma decide retirar un contenido o restringir una cuenta, debe proporcionar al usuario una exposición de motivos clara y justificada, garantizando el acceso a sistemas internos de reclamación gratuitos y el derecho a recurrir a vías de resolución extrajudicial de litigios a un coste asequible.

Supervisión, "alertadores de confianza" y el obstáculo de la CNMC en España

El modelo de ejecución de la DSA se comparte entre la Comisión Europea (que supervisa directamente a las grandes plataformas) y los Estados miembros. Entre sus herramientas destacan las figuras de los "alertadores de confianza" (trusted flaggers), entidades independientes certificadas cuyos avisos sobre contenidos ilícitos tienen prioridad de procesamiento obligatorio por parte de las plataformas.

En el plano nacional, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el coordinador de servicios digitales en España, actuando como punto de contacto único y responsable de otorgar la condición de comunicante fiable a las entidades candidatas.

Con la reciente disolución de las Cortes y la convocatoria de estas elecciones generales, dicho proyecto de ley ha decaído. Los intentos previos del PSOE por agilizar este engranaje a través de una proposición de ley específica también tropezaron con el rechazo del Congreso, dejando a la autoridad nacional en una situación de transición organizativa de cara a esta cita con las urnas.

Sanciones de hasta el 6% y límites frente a la censura

Para garantizar que los gigantes tecnológicos no ignoren la regulación, la Comisión Europea ostenta competencias de investigación equivalentes a las de las normas antimonopolio. El incumplimiento de las obligaciones de la DSA puede derivar en multas de hasta el 6% del volumen de negocios anual global de la compañía infractora.

Frente a las dudas sobre una posible censura, la normativa europea subraya que está prohibido imponer una obligación general de supervisión o monitorización previa de los contenidos a las plataformas. Las medidas de intervención o investigación de la Comisión deben ser siempre proporcionales, justificadas y sujetas a recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), velando por que la lucha contra la desinformación no comprometa la libertad de expresión durante la contienda electoral.