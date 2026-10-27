La lista del PP al Congreso en Madrid: el equipo de Feijóo, alcaldes y algún consejero

Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de fieles, vicesecretarios del partido y varias alcaldesas madrileñas en la lista de Madrid al Congreso que ha presentado para el 29-N. El pasado jueves, el PP anunció que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo sería la número dos de la candidatura, y que el tercer puesto lo ocuparía Borja Sémper, que ya fue el tres también en 2023.

El PP también avanzó el sábado que la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra -actualmente encargada de coordinar el programa electoral para las generales- sería la número cuatro de la lista por Madrid al Congreso.

El PP ha desvelado este lunes el resto de la lista completa que presenta a la Cámara Baja, en la que está integrado buena parte de su equipo, empezando por sus dos fieles colaboradoras: Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo; y Mar Sánchez, mano derecha del líder del PP desde hace 30 años. Ambas ya fueron en la lista de Madrid en los comicios de 2023 y repiten de nuevo, ahora en los puestos seis y ocho.

Jaime de los Santos ocupará el puesto cinco y el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, el nueve. El responsable de Internacional del PP, Ildefonso Castro, se incorpora a la lista de Madrid en el puesto 11. Otro de los fichajes de Feijóo en esta lista en la posición 12 es el de María Martín Revuelta, exdirectora de la consultora GAD3 y exdiputada hace años, que hace pocos meses se incorporó al equipo del secretario general del PP, Miguel Tellado.

También forma parte de la lista Paloma Martín, senadora en la última legislatura y exconsejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. La lista madrileña se completa con otros nombres como el de José Antonio Sánchez Serrano, hasta ahora viceconsejero de Presidencia, y José Enrique Núñez, exviceconsejero de Justicia, en los puestos 19 y 13, respectivamente.

El líder del PP ha incluido en esta lista a varios regidores de municipios madrileños, como Lucía Soledad Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes; Rocío García, alcaldesa de Alcobendas; y Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, en los puestos 14, 16 y 18, respectivamente.

Como ya ocurrió en 2023, vuelven a formar parte de la lista del PP al Congreso el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, la expresidenta de la Asamblea de Madrid María Eugenia Carballedo y los diputados madrileños Pedro Muñoz Abrines, Aurora Nacarino-Brabo y Edurne Uriarte, pero todos ellos retroceden posiciones.

El nuevo presidente del 'think tank' Reformismo21, Gabriel Elorriaga, que fue alto cargo con José María Aznar y diputado con Mariano Rajoy, también forma parte de la lista madrileña en el puesto 21. Se trata de la misma posición que ya tuvo en 2023, cuando el PP logró 16 escaños, por lo que no es puesto de salida.

Feijóo también ha incluido en esta candidatura por Madrid al Congreso al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, un gesto con el que los 'populares' evidencian que quieren atraerse el voto de los jóvenes en estos comicios. Dancausa, que ocupa el puesto 23, tomó las riendas de la organización juvenil este verano en sustitución de la vasca Beatriz Fanjul.

En el caso del Senado, la lista de Madrid volverá a estar encabezada por el exalcalde de Torrejón de Ardoz Pedro Rollán, que ha presidido la Cámara Alta en esta legislatura. Detrás de Rollán, Feijóo ha situado en la lista por Madrid al Senado a Inmaculada Sanz, que es actualmente vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid en el Consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida.

En tercera posición se sitúa el Carlos García Adanero, exdirigente de Unión del Pueblo Navarro, que ha sido diputado por Madrid en estos últimos tres años y medio, pero que ahora da el salto a la Cámara Alta. Las listas al completo son:

1.- Alberto Núñez Feijóo

2.- Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos

3.- Borja Sémper Pascual

4.- Alma Lucía Ezcurra Almansa

5.- Jaime Miguel de los Santos González

6.- Marta Varela Pazos

7.- Carlos Novillo Piris

8.- María del Mar Sánchez Sierra

9.- Alberto Nadal Belda

10.- Paloma Martín Martín

11.- Ildefonso Castro López

12.- María Martín Revuelta

13.- José Enrique Núñez Guijarro

14.- Lucía Soledad Fernández Alonso

15.- Manuel Cobo Vega

16.- Rocío García Alcántara

17.- Pedro Muñoz Abrines

18.- Paloma Tejero Toledo

19.- José Antonio Sánchez Serrano

20.- Aurora Nacarino-Brabo Jiménez

21.- Gabriel Elorriaga Pisarik

22.- Edurne Uriarte Bengoechea

23.- Ignacio Dancausa García

24.- María Eugenia Carballedo Berlanga

25.- Pío García-Escudero Márquez

26.- Janette Novo Castillo

27.- Antonio Zapatero Gaviria

28.- Carmen Cervantes Guijarro

29.- Antonio José Mesa Garrido

30.- Patricia Maroto Benito

31.- Roberto Marín Vergara

32.- Marta Marbán De Frutos

33.- Héctor Carracedo Rufo

34.- Belén Rodríguez Palomino

35.- Félix Ochoa Maldonado

36.- Ana Belén Barbero Martín

37.- David Rodríguez Roldán

38.- Aránzazu Povedano Fraguela

Suplentes: 1.- Antonio Sin Hernández Suplente 2.- Antonia Ayuso García Suplente 3.- Álvaro Picazo Arranz Suplente 4.- Alejandra de la Torre Santos Suplente 5.- Jesús Martínez Caballero Suplente 6.- Lucía Diego Solana Suplente 7.- Álvaro Aranda Arranz.

Senado:

1.- Pedro Rollán Ojeda

S.1.1.- Arancha Álvarez Peinado

S.1.2.- Mariano Núñez Muñoz

2.- María Inmaculada Sanz Otero

S.2.1.- José Yepes Jiménez

S.2.2.- Almudena Corral Ocaña

3.- Carlos García Adanero

S.3.1.- Nerea Infantes Ramos

S.3.2.- Rafael García Gutiérrez