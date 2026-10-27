La convocatoria de elecciones y las mesas electorales siempre llegan plagadas de dudas para a los que les toca ser presidentes o vocales. Más allá de la obligatoriedad de acudir el domingo 29 de noviembre, una de las preguntas más repetidas entre los trabajadores tiene que ver con el día después.

Si te ha tocado estar en una mesa electoral y trabajas al día siguiente, la ley no contempla conceder un día libre completo el lunes 30, aunque sí otorga un descanso especial. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que tanto los presidentes como los vocales tienen derecho a una reducción de jornada retribuida de cinco horas el día inmediatamente posterior a las elecciones, un permiso no recuperable que te permitirá incorporar más tarde a tu puesto o finalizar antes tu turno de trabajo.

¿Cómo funciona la reducción de 5 horas el lunes 30 de noviembre?

En la práctica, si el turno habitual de trabajo es de 8 horas, solo se debería acudir a trabajar 3 horas el lunes. El trabajador puede pactar con la empresa entrar 5 horas más tarde o salir 5 horas antes.

Además, cabe destacar que esas horas libres se pagan exactamente igual que si hubieran sido trabajadas y no tienen que ser recuperadas en ningún otro momento.

¿Y si el domingo también trabajabas?

Por otro lado, si el turno de trabajo habitual incluye el domingo 29-N, el permiso para faltar a trabajar el domingo sí es de jornada completa y 100% retribuido. Y, además, se mantiene el derecho a las 5 horas de reducción el lunes.

Casos especiales y recomendaciones

Respecto a quienes desempeñan su jornada en el turno de noche posterior a los comicios, es decir, la noche del domingo al lunes, la Junta Electoral Central establece que dicho turno debe considerarse exento en su totalidad cuando la inmediata incorporación al puesto de trabajo impida cumplir con el descanso mínimo obligatorio tras el cierre y recuento en el colegio electoral.

Para hacer efectivo el derecho a la reducción de jornada de cinco horas al día siguiente, resulta indispensable solicitar durante la mañana de las votaciones la expedición del certificado oficial de asistencia y constitución de la mesa, el cual debe ser firmado por la persona que ocupe la secretaría de la misma.

¿Qué ocurre con los suplentes?

Por último, aquellas personas citadas en calidad de suplentes a las 8h del domingo, si finalmente quedan liberadas tras la correcta constitución de la mesa no tendrán derecho a disfrutar de las cinco horas de reducción el lunes. Sin embargo, la legislación garantiza que la empresa deberá otorgar un permiso retribuido equivalente al tiempo invertido en el desplazamiento y la comparecencia a primera hora de la mañana.