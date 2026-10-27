Cicciolino y el partido de la fuerza del amor de pago

Pocos recuerdan ya a Cicciolina, Ilona Staller, de origen húngaro pero afincada en Italia donde abundó en suficientes aventuras de cuerpo en venta, pornografía dura y lo que hiciera falta. En un momento puso voz a un programa de radio desde el que se dirigía a sus oyentes como ciccioline, de donde vino el apodo de Cicciolina, jugueteando con quienes querían yacer con ella. Luego hizo famoso su teléfono "rosso". Imaginen.

No, no es todo. Nos interesa especialmente su paso por la política, primero de mano de los verdes de Lista del Sole. Luego de la mano del Partido Radical donde abogó por el rechazo de la energía nuclear y de la OTAN. Cuando Sadam Husein llegó al poder en Irak, se ofreció a tener relaciones sexuales con él para "conseguir la paz", oferta que reiteró al propio Osama Bin Laden. En fin, todo un espectáculo.

La palabra "cicciolina", que viene de "ciccio", gordito, rellenito, fofito, devino en apelativo cariñoso y amable hasta el punto de que hay quien ha propuesto que su traducción más ajustada es "cuchi-cuchi" tal vez con un toque de travesura e irreverencia, pero dentro de los límites del amor, aunque de pago al contado.

Pues bien, cuando Cicciolina se cansó del Partido Radical italiano por el que llegó a ser diputada, y bien escandalosa, del Parlamento italiano, estuvo en la fundación del Partido del Amor, que llegó a llevar su cabeza rubia inscrita en un corazón. Luego protestó y se cambió su imagen por la de su compañera de trabajos, Moana Pozzi. Fue la primera experiencia de antipolítica vía parlamentaria y cabe sospechar que todo fue de pago. No tuvo votos suficientes, pero sí doscientos artículos de prensa.

Viene esto a cuento de la manía que tiene el todavía Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plagiarlo todo. Ya saben lo de su tesis y su libro. Si no lo saben, les digo que lo de las gafas de sol en un avión presidencial lo inventó John F. Kennedy y que hacerse vídeos desde la Moncloa fue estilo Obama. Pero ahora lo más desternillante ha sido el beso amoroso que le ha dado a su esposa, la imputada Begoña Gómez, ante un nutrido auditorio de lolainas. Ha plagiado el partido del amor italiano.

No se ha atrevido todavía a situar la imagen de su esposa en el corazón que predica desde Ferraz que el PSOE es la fuerza del amor, pero no lo descarten porque puede ser la foto de la campaña. Begoña Gómez, al modo de Cicciolina, inscrita en el corazón rojo del partido, sería la fotoprueba total del plagio. Como lo fue aquella, otro plagio, del cariño de Cristina y Ernesto Fernández de Kirchner en Argentina. El lema es igualito.

Así que he decidido que para mí Pedro Sánchez es un Cicciolino, seco, rígido, eso es cierto, pero acaramelado entusiasta de los amores políticos de pago. Experto insigne en el amor al contado por conexiones familiares, será un cuchi-cuchi de andar por casa con su Santa, pero en lo que se refiere a la política, su PSOE es el partido de la fuerza del amor de pago. Y cómo paga el tío, y nunca con su dinero sino con el nuestro.

Para los que aún crean que atribuir pagos por su amores es un despropósito o una exageración, fíjense en los pagos que ha consumado y que se conocen. Por no remontarnos muy atrás, ni acudir a los consabidos desembolsos de pisos, fiestas, orgías y demás de sus más íntimos, vayamos directamente a los pagos que ha hecho a Bildu.

A Bildu, además de pagarle con la alcaldía de Pamplona, le dieron las calles del País Vasco y Navarra, como se está viendo estos días —y a lo mejor las demás de España—. Ya le había abonado una prórroga del estado de alarma durante la pandemia de Coronavirus, ah, la impunidad, la excarcelación de los etarras y otros dispendios, los presupuestarios con María Chivite, y los que no se conocen porque nunca han sido contabilizados.

Al PNV, el partido del amor de pago de Sánchez, le embolsó la gestión de las prisiones vascas para ayudar a los etarras, competencias sobre las cercanía ferroviarias, sobre la Ertzaintza —ya se ha visto su fragilidad en Bilbao— y muchas cosas más. Ah, y la ocupación del palacete español en París. A Junts y a Esquerra les acaba de liquidar con la amnistía total para sus golpistas de 2017, entre otras cosas, como las condonaciones de deudas.

No se olviden del pago especial que le hizo al habitante de sus pesadillas en la ya famosa y torticera campaña electoral, Pablo Iglesias, al que hizo vicepresidente del gobierno de España. ¿Y qué hay de la recompensa a Marruecos, en especie, en ciudades o en desiertos? ¿Qué de los pagos, y los cobros, a la Venezuela de Maduro y las maletas de la amiga Delcy?

Hay tantos pagos de este partido del amor que extraña que algunos impagados, desde el ex delegado del gobierno en Madrid, cómplice de la acampada salvaje de Sol, a los presidiarios Ábalos-Koldo, llegando al expresidiario Cerdán, no eleven la voz mostrando sus contratos incumplidos e incluso repugnados y tirados a la basura. Cantad, tiesos y víctimas, cantad.

Totalmente de acuerdo. El partido de la fuerza del amor de pago es el de Cicciolino Sánchez.