Polvorinos sobre la campaña de Sánchez: "A 34 días de sacar las urnas, Pedro Sánchez no te pide el voto, te lo exige"

Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, dedicó el editorial de esNoticia del lunes, 26 de octubre de 2026, al acuerdo entre PP y Vox para el Senado, al regreso de María Corina Machado a Venezuela y a los disturbios de Barcelona. Cerró con dos declaraciones que no deberían pasar inadvertidas en campaña electoral, que han tenido lugar este fin de semana en una entrevista en el diario El País, ambas de Pedro Sánchez (escúchalo en esRadio).

"PP y Vox pactan en el Senado"

Polvorinos abrió con la portada de Libertad Digital: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "acaban de pactar en el Senado para lograr los tres quintos que impidan el bloqueo de la izquierda, una mayoría que les permitiría el control total de la Cámara Alta con todo lo que eso conlleva". Entre otras cosas, según explicó, les permitiría "renovar nada menos que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido sin necesidad de negociar nada con el Partido Socialista".

Mientras Tellado, secretario general del PP, comparecía en la sede del partido, Polvorinos detalló los términos. Según su relato, Vox no va a presentar candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Presentará un único candidato en 14 provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. "Y en las 23 provincias restantes Vox va a concurrir con total normalidad", añadió.

El director de informativos subrayó el cambio de peso de la Cámara Alta: "Antes, hace tiempo, en las elecciones generales [...] el Senado lo comentábamos casi por encima o al final de la votación". Ahora, a su juicio, "el día 29 de noviembre, vamos a tener que prestar extraordinaria atención a todo cuanto acontezca en la votación de la Cámara Alta".

"Todo se sabrá"

La segunda noticia fue el regreso de María Corina Machado a Venezuela. "A la octava fue la vencida", resumió Polvorinos. Según él, la líder opositora no pudo entrar en siete ocasiones "por la oposición de Donald Trump, que es quien tutela el régimen de Caracas", que tras la detención de Nicolás Maduro describió como "una dictadura pero dirigida por Estados Unidos o tutelada, podemos decir".

"Al final ha tenido que ser Washington quien haya permitido el regreso de María Corina para comenzar lo que es el tránsito hacia la democracia", señaló. Y añadió que "si la líder opositora que ganó las últimas elecciones en aquel país no puede entrar, residir y ejercer la vida pública, es imposible que haya ninguna transición".

Para Polvorinos, ese regreso "a quien más debería preocupar es al Gobierno de España y a quien ha sido el principal valedor y perpetuador de la dictadura, que no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero". El programa recuperó una advertencia que, según explicó, Machado repitió en entrevistas al ser preguntada por el expresidente: "la historia [...] será implacable juzgando las distintas actuaciones, porque lo que podemos tener seguridad es que todo se sabrá". A juicio del director, se trata de "una malísima noticia para Zapatero, para el Gobierno de España y naturalmente para quien lo preside".

Sánchez, sin embargo, estaba eufórico ese lunes por la victoria de Lula en Brasil, según Polvorinos, porque "a falta de alegrías propias, las victorias ajenas se viven como si fueran de uno mismo". "En el Gobierno observan esto como un anticipo de lo que va a suceder en España", dijo, y recordó que Trump se juega las elecciones el martes siguiente: "Ya tendrá ocasión el Gobierno de empezar a hablar de la extrema derecha estadounidense".

"El caos, el odio y la desinformación"

Polvorinos criticó que "el Gobierno ve extremistas de derechas aquí en todos lados, incluso en las manifestaciones de este fin de semana en Barcelona: 130 detenidos, 54 adultos, 76 menores". Comparó el caso con Italia, donde se ha cambiado la ley para atribuir responsabilidad penal a los menores: en España, dijo, "ni se contempla lo que hizo Meloni hace unos días".

El programa recuperó las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, preguntada por si la extrema derecha había instigado los disturbios: "Se tendrá que investigar y es lo que se va a realizar". Y añadió: "Cuando se siembra el caos, el odio y la desinformación, siempre hay un ganador, que es la extrema derecha".

Polvorinos le respondió que "hay quien en los últimos años se ha servido del caos, el odio y la desinformación para sacar tajada política y habita en el Palacio de la Moncloa". "Hombre, extrema derecha es difícil verles ataviados con banderas palestinas, ¿eh? Debe de ser la moda", ironizó. Según él, "no existe ningún indicio que acredite esto que dice la portavoz del Gobierno".

Como responsables señaló a "quienes han permitido movilizaciones para boicotear, por ejemplo, mítines de Vox, por ejemplo en La Coruña o en Avilés, o quienes han permitido que siga habiendo acampados en la Puerta del Sol", y a "quienes han creado este caldo de cultivo de la desesperación ciudadana, sobre todo en los jóvenes, por la vivienda y la escasez de oportunidades en España".

"Nos ahorramos hasta escribir sentencias"

Las dos declaraciones de Sánchez, para Polvorinos, "reflejan una manera de gobernar y de entender la democracia y la separación de poderes". En la primera, según él, el presidente "se erige en intérprete único y exclusivo de la voluntad de la ciudadanía española" para indultar al exfiscal general. El programa emitió el corte: "Nosotros consideramos el Gobierno de coalición en su conjunto y creo que además una amplia parte de la sociedad española [...] y de fuerzas parlamentarias, que es una sentencia injusta". Y sobre el indulto: "cuando llegue el momento y se cierre el procedimiento, decidiremos".

Polvorinos dio por hecho que el Gobierno "va a indultar al exfiscal Álvaro García Ortiz y asunto resuelto". Y propuso, con ironía: "ya puestos le preguntamos a Pedro Sánchez directamente y que él decida y nos ahorramos denuncias iniciales, fases de instrucción, diligencias de investigación, tomas de declaración, pruebas periciales, juicios orales y, por supuesto, también nos ahorramos hasta escribir sentencias".

"Aquí los tribunales de justicia se equivocan cuando hay una condena contra uno de los suyos, de los de Pedro Sánchez, y los españoles se van a equivocar del mismo modo si no votan lo que deben el próximo 29 de noviembre", resumió.

"Los que no le voten a Pedro Sánchez son involucionistas"

En la segunda declaración, Sánchez afirmó: "Un gobierno del Partido Popular con Vox no es una alternancia, es una auténtica involución. Es retroceder [...] 40 años, 50 años de golpe".

"Los que no le voten a Pedro Sánchez son involucionistas. Es una interesante manera de insultar a una gran parte del electorado, ¿verdad?", respondió Polvorinos, que añadió que "si retrocedemos 40 años de golpe, [...] igual alguien incluso encuentra alguna ventaja, porque hace 40 años la gente podía comprarse una vivienda en la España de los 80".

A su juicio, "así es como se convierte la contienda electoral en un plebiscito existencial sobre la supervivencia de la democracia", algo que calificó de "extraordinariamente alarmante cuando están convocadas unas elecciones".

"Así que a 34 días de sacar las urnas, Pedro Sánchez no te pide el voto, te lo exige. Es el único candidato que, si pierde, tiene muy claro quién se ha equivocado", concluyó.