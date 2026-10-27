PP y Vox sellan su primer gran acuerdo para derogar el sanchismo

Partido Popular y Vox han alcanzado su primer gran acuerdo a nivel nacional, en plena precampaña del 29-N, para intentar frenar a la izquierda. No solo supone una enmienda a la contienda del 23-J, caracterizada por el choque entre ambos y el caos a la hora de fijar qué relación querían mantener, sino que envía un mensaje claro y desacomplejado al electorado: haremos lo necesario para derogar el sanchismo.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se han sentado, por primera vez, a negociar de tú a tú, con la idea clara de ceder en favor de un pacto que no ha sido fácil, pero cuyo fracaso habría hundido anímicamente a la derecha. Su importancia recae, sobre todo, en que puede interpretarse como el preludio de lo que ocurrirá tras las generales, en caso de que, esta vez sí, acierten las encuestas.

Los contactos se mantuvieron hasta el mismo lunes por la mañana, cuando se cerraron los últimos flecos para le acuerdo en el Senado, según trasladan fuentes de ambos partidos. Hubo coordinación incluso en el anuncio: el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, explicaba en un vídeo a los medios los términos del acuerdo a la misma hora que el secretario general del PP, Miguel Tellado, comparecía en rueda de prensa en la calle Génova.

El pacto recoge que el PP renuncia a presentar candidatura en tres provincias: Gerona, Tarragona y Guipúzcoa, donde no ha obtenido antes representación en el Senado. Un gesto simbólico, pero de gran calado, por el riesgo que supone transmitir la idea de que renuncias a esos votantes. Vox ha hecho lo propio en seis circunscripciones, donde incluirá un candidato en la papeleta del PP. Una decisión trascendental que hace oídos sordos a la parte del electorado de la derecha que reniega de cualquier acercamiento entre ambos partidos.

Sin riesgo de 'voto útil'

Ninguno diluye sus siglas, lo que era fundamental para evitar trasladar la idea de que votar a uno u otro es indiferente. Este era, precisamente, uno de los mayores riesgos que asumía Vox: favorecer el llamado voto útil al PP también en el Congreso en un momento dulce para la formación, que duplica resultados en todas las encuestas, llegando a triplicar diputados en algunos sondeos.

Con el acuerdo, ambos renuncian en determinados territorios en favor del otro y, sobre todo, con la vista puesta en el objetivo común de frenar a la izquierda, cuya candidatura única dificulta la mayoría de la derecha en la Cámara Alta, lo que supondría que la legislatura naciera herida, quizá, de muerte. Y es que la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, depende del Senado.

Hasta ahora, Feijóo y Abascal habían negociado acuerdos de carácter autonómico, de ahí la importancia de que este pacto haya llegado a buen puerto. En 2023 no hubo acuerdo para renunciar a determinadas provincias que habrían facilitado un mejor resultado en el Congreso, lo que les dejó a cuatro escaños de gobernar.

Esta vez, la subida de Vox y el aguante del PP les sitúan muy por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento, que sin el control de la Cámara Alta resultaría insuficiente para acabar con todas las leyes y prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez que ambos han prometido liquidar.