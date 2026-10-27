¿Qué es el voto rogado? El trámite que marcó durante una década la participación española

El voto rogado fue un procedimiento del sistema electoral español por el cual el ciudadano con derecho al sufragio que residía en el extranjero debía solicitar o "rogar" formalmente a la Administración electoral la documentación necesaria para poder votar y ejercer su derecho al voto en cada convocatoria de elecciones generales, autonómicas o al Parlamento Europeo.

A diferencia del censo convencional dentro de España —donde los electores reciben automáticamente las papeletas y la tarjeta censal en su domicilio sin realizar ningún trámite previo—, bajo el sistema del voto rogado, si el ciudadano en el exterior no completaba esa petición previa en un plazo fijado para formalizar primero su intención de participar, perdía automáticamente la oportunidad de emitir su voto.

¿Por qué se introdujo este sistema?

El voto rogado se incorporó a la legislación española mediante la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en 2011.

Su objetivo principal era reforzar las garantías de seguridad en la emisión del voto desde el extranjero y corregir las deficiencias del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Durante años se habían producido denuncias de irregularidades en el voto exterior, sobre todo en regiones con elevada emigración, relacionadas con deficiencias de actualización censal o incluso acusaciones de suplantación de identidad de personas fallecidas.

¿En qué consistía la 'carrera de obstáculos' del votante?

Para ejercer su derecho al sufragio, el ciudadano inscrito en el CERA debía atravesar un laberinto burocrático.

Inicialmente debía enviar un impreso oficial firmado junto a un documento oficial de identidad (DNI, pasaporte o certificado consular) a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en España antes de una fecha límite estricta. Una vez recibida y validada la solicitud en España, se enviaba al extranjero la documentación electoral física por correo certificado.

Tras recibir las papeletas, el elector debía enviar su voto por correo postal a la legación diplomática o acudir de manera presencial a depositarlo en urna en las dependencias consulares habilitadas.

Desplome de la participación y posterior derogación

El mecanismo generó problemas prácticos. La combinación de plazos administrativos muy cortos con las distancias físicas hasta los consulados y las deficiencias del servicio postal de muchos países provocó un desplome sin precedentes en la participación política. De una cifra de voto exterior superior al 30 % antes de 2011, la participación cayó a apenas un 6,8 % medio tras la implantación del rogado.

Tras años de protesta de colectivos de residentes en el exterior que denunciaban la merma de sus derechos constitucionales, el voto rogado fue formalmente eliminado mediante la Ley Orgánica 12/2022. Actualmente, los españoles residentes en el extranjero vuelven a recibir la documentación electoral de oficio y pueden descargar las papeletas de forma telemática.

Este cambio en la norma, que facilitó que los españoles residentes en el extranjero participasen en las elecciones, tuvo lugar unos días antes de la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció el 25 de octubre de 2022 la Ley de Nietos para conceder la nacionalidad española a un mayor número de extranjeros. Algo, que por cierto, le ha llevado a estar imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa.