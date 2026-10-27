La moderación militante

El mapa político occidental se desgrana hoy entre escombros institucionales y barricadas emocionales. En Francia, la Asamblea Nacional vive paralizada entre bloques irreconciliables; en Estados Unidos, la polarización afectiva ha convertido la política en una religión civil que tensiona los cimientos republicanos; y en España, la crispación permanente y el frentismo parlamentario han reducido la vida pública a un espectáculo de trincheras inamovibles. Este panorama no es un accidente geográfico, sino el síntoma global de unos consensos agotados que ya no dan respuesta a los problemas reales.

Durante años, muchos advirtieron sobre los peligros del llamado extremo centro: ese bloque de partidos tradicionales —socialdemócratas y conservadores—, tecnócratas y élites burocráticas que monopolizó el poder bajo el dogma de que no existía alternativa económica ni social posible. Su gran pecado político fue confundir una aparente moderación con un inmovilismo patente. Se proclamó la muerte de las ideologías y se reservó al Estado la mera tarea de administrar inercias, neutralizar el debate y blindar privilegios anquilosados.

Al vaciar la democracia de grandes disyuntivas, ignoraron el estancamiento productivo y el bloqueo de la movilidad social. Su moderación aparente no nacía de una convicción ética, sino de la comodidad tecnocrática; era profundamente radical en su intolerancia hacia cualquier disidencia que osara cuestionar el credo de la gestión única.

Para entender por qué el liberalismo clásico debe sacudirse viejos complejos, conviene mirar a la historia, donde la modernidad política se bifurcó en dos grandes corrientes.

Por un lado, el desastre del jacobinismo francés: un ejercicio de soberbia racionalista que, empeñado en rediseñar la sociedad desde una hoja en blanco, terminó desatando el terror y legando una inestabilidad crónica y un estatismo asfixiante. Por otro, y pese a sus sombras —empezando por la esclavitud—, el éxito institucional de la Revolución Americana: una apuesta por la prudencia que, lejos de pretender un hombre nuevo, se ancló en el respeto escrupuloso al individuo, el imperio de la ley, el contrapeso de poderes y la limitación estricta del Estado. No se buscaba la perfección utópica, sino la preservación de la libertad ordenada.

Décadas de inmovilismo tecnocrático erosionaron, a ambos lados del Atlántico, el delicado equilibrio entre libertad y orden, abriendo el paso a dos fuerzas coléricas que hoy se alimentan mutuamente en un bucle pernicioso.

Así, por un lado, tenemos una izquierda fuera de la realidad: heredera de aquel racionalismo abstracto, atrapada en dogmatismos identitarios, hiperregulaciones y una desconexión alarmante con la economía real de la clase trabajadora, incapaz de asumir que la riqueza debe ser creada antes de ser redistribuida. Mientras que, por el otro, hay una derecha humillada: nacida del hastío de haber sido estigmatizada durante años por las élites progresistas cada vez que planteaba preocupaciones legítimas como la seguridad ciudadana, la inmigración desordenada o el coste de la vida, y que ha acabado confundiendo el agravio con un programa y la nostalgia con un proyecto.

Ante este desolador panorama de gritos y furia, la respuesta no puede ser el repliegue en un centrismo tibio y gris que solo aspira a restaurar el viejo orden que provocó la crisis. Es el momento de reivindicar una moderación militante.

Y conviene decirlo con una sonrisa entre cómplice e irónica: la moderación militante tiene un punto inevitablemente aristocrático. Es la postura de quien observa el circo romano de los populismos —tanto el de salón como el de algarada— con una mezcla de fastidio intelectual y distancia olímpica. Mientras los nuevos tribunos de la plebe de uno y otro bando se desgarran las vestiduras en batallas de baja intensidad y altos decibelios, el verdadero demócrata liberal adopta la elegancia del aristócrata ilustrado que se niega a gritar porque sabe que la razón no necesita ruido. No es una aristocracia de cuna ni de clase, sino de temperamento.

Pero esa aristocracia de la sensatez no es pasiva ni contemplativa; es profundamente combativa. La nobleza de espíritu comprende que el privilegio de la lucidez exige ensuciarse las manos en el barro del debate público. La moderación militante no consiste en contemporizar con el error ni en buscar una equidistancia cobarde entre la ley y la arbitrariedad, sino en defender con una intransigencia implacable las reglas del juego democrático, la libertad individual y el mérito frente al asalto de los fanáticos. Intransigencia con las reglas, apertura con las ideas: esa es la frontera que separa la moderación militante del viejo extremo centro, tan caro a los partidos tradicionales, aunque alguno lo haya abandonado convencido de las ventajas del frentismo.

Esa intransigencia tiene, además, un horizonte claro: reducir el Estado y ensanchar la esfera de autonomía del individuo. No se trata de un Estado débil, sino de uno más pequeño y, precisamente por ello, más fuerte en lo esencial: la justicia, la seguridad y la garantía de las libertades. Ahí reside su paradoja: moderada en el método —gradual, respetuosa con la ley, paciente en la construcción de mayorías— y nada tibia en su ambición, que no es otra que devolver al ciudadano lo que el Estado le ha ido expropiando durante décadas.

La gran grieta de nuestras democracias se cerrará demostrando que la sensatez institucional, el reformismo liberal y el desprecio irónico hacia el dogmatismo son más subversivos y eficaces que el ruido estéril de los extremos. La moderación militante es, en el fondo, la forma más efectiva de salvar la libertad.