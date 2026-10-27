Voto al Senado el 29-N: no es obligatorio marcar todos los nombres y la papeleta tiene un máximo de cruces

La papeleta del Senado generó dudas en la tertulia de Luis Herrero en En Casa de Herrero, de esRadio, del pasado jueves. Ese día se cerraba el plazo de las candidaturas, porque, como explicó Herrero, a las 12 de la noche concluía el plazo para la presentación de las mismas. El presentador preguntó a sus contertulios cuántas casillas se pueden marcar para el Senado. La conversación acabó en un repaso de la mecánica del voto a la Cámara Alta y de lo que cambia este año con las candidaturas compartidas entre PP y Vox (escúchalo en esRadio).

Participaron Cristina de la Hoz, Ana Sánchez y Esmeralda Ruiz. Las elecciones generales se celebran, como recordó Ruiz, el próximo 29 de noviembre.

¿Hay que marcar todos los nombres?

La primera duda la planteó Herrero, que preguntó: "Tú como elector, ¿cuántas casillas tienes que marcar? En el Senado." El presentador dio por hecho que lo habitual es votar a los candidatos del propio partido y completar con otro nombre. Cristina de la Hoz le corrigió el planteamiento: "Puedes no marcarlo también".

La periodista insistió poco después: "No es obligatorio marcar todos los nombres". El elector puede poner menos cruces de las permitidas sin que eso anule el voto. Lo que sí existe es un tope. De la Hoz lo resumió así: "Tienes un máximo".

Cuántas cruces según la provincia

La cifra exacta de ese máximo fue lo que más discusión provocó. Al preguntar Herrero cuántos candidatos se eligen, De la Hoz respondió: "Pues depende". A continuación vinculó el número a la población de cada circunscripción.

Esmeralda Ruiz acabó reconociendo que la cifra varía y que "en alguna sí que son tres". En la tertulia no se llegó a una conclusión clara. Por eso conviene que el votante consulte, antes de ir al colegio, la información oficial sobre cuántas cruces admite la papeleta de su provincia o su isla. Las islas y las ciudades autónomas tienen sus propias particularidades.

Cómo se ordenan los nombres

Herrero se detuvo en un detalle que, a su juicio, influye en el resultado: el orden en que aparecen los candidatos. "Salvo que haya cambiado, que creo que no, el orden es alfabético", explicó. Según el presentador, eso pesa porque "la gente como no se toma mucha molestia, pues va por orden alfabético".

Herrero aplicó la idea al acuerdo de este año. Planteó que el PP podría poner condiciones a la hora de aceptar a un candidato de Vox en su lista y exigir "que no sea ni de la A ni de la...". Cristina de la Hoz precisó que, según lo que han explicado los partidos, ese candidato "sería el segundo o tercero".

Dónde irán juntos PP y Vox

La novedad de estas elecciones es el acuerdo para presentar candidaturas compartidas al Senado. Esmeralda Ruiz detalló en antena el reparto de provincias. Según explicó, "la papeleta del Partido Popular no va a estar ni en Guipúzcoa ni en Gerona ni en Tarragona".

En sentido contrario, Esmeralda Ruiz señaló que "la papeleta de Vox no va a estar en otras seis provincias, que son Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares". En esos lugares, añadió, Vox estará presente dentro de la candidatura popular: "Van a incluir el Partido Popular a candidatos de Vox, dicen que como independientes".

Hay un tercer grupo de provincias. Según Esmeralda Ruiz, en otras 14 provincias Vox presentará un solo candidato, y allí los electores "van a poder elegir a otros dos candidatos" del PP. Lo justificó con el número de nombres que se votan: "En cada papeleta se va a elegir a tres".

Un partido que no se presenta en tres provincias

Cristina de la Hoz destacó una consecuencia del acuerdo que, según dijo, le resultó llamativa. A su juicio, "el partido que se presenta en toda España bien con sus siglas, bien con un candidato solo o bien integrado en las listas de otro partido, del PP, es Vox". En cambio, "el PP no va a integrar candidatos ni en Gerona ni en Tarragona ni en Guipúzcoa".

Para el votante de esas tres provincias, la papeleta del Senado no incluirá candidatos del PP. La del Congreso sí los tendrá. De la Hoz lo aclaró: "Al Congreso sí presentan lista". Preguntada por el motivo, la periodista apuntó una hipótesis propia: "Supongo que porque no quieren ir bajo las siglas de Vox".

Las siglas, la duda pendiente

Queda por saber con qué denominación aparecerán en la papeleta los candidatos de Vox incluidos en las listas del PP. Herrero lo consideró determinante para el elector: "es muy importante ahí saber con qué siglas va, si va con siglas o no".

A la hora de la tertulia, según contó Ruiz, la información disponible indicaba que "en Génova todavía desconocen el perfil de la persona a la que quiere Vox incluir en esas papeletas". La periodista reclamó que ambas formaciones aclaren cómo votar. Cuando el elector tenga la papeleta en la mano, advirtió, "puede haber mucha confusión, puede haber mucho lío, y yo creo que eso lo tienen que explicar muy bien los dos partidos".