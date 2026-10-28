La ilusión de la política

La violencia llama a la violencia. Sánchez llegó al poder de su partido violentando todos los procedimientos naturales de la política. Comportamiento violento fue también el mostrado para acceder al Gobierno de España, puesto que no es normal que un dirigente político de un partido nacional, sí, pacte su acceso y continuidad en el poder con partidos que no tienen otro objetivo que destruir la Nación. La violentación, pues, de la vida público-política es la seña de identidad de Sánchez. Ha desgobernado España dejándose llevar por la ira. Siembra odio allá por donde va. Por eso, precisamente, es ridículo que se presente como el principal artífice del Partido del Amor. Sánchez y su Gobierno han inundado de violencia España. Y, sin embargo, más de cinco millones de individuos le darán su voto para que siga violentando España. Terrible. ¿Cómo enfrentar esta situación de violencia institucional alentada y dirigida por el jefe de Gobierno? Mientras no se invente otra cosa mejor, sólo nos queda la vía política.

La defensa de la política es la gran ilusión que puede torcerle el brazo al totalitarismo sanchista. No todos son iguales. La violencia, la fuerza física y la coerción impuestas por Sánchez en el imaginario simbólico de los españoles sólo pueden ser superadas con la política. Es necesario volver a creer en la política, en la posibilidad real de juntar, unir y restañar las brechas abiertas en canal por el sanchismo separatista. Los aparatos de propaganda del Gobierno podrían quedar en nada frente a la política. Sánchez no parará en estas semanas hasta matar todo lo que le da vida, o sea, la política. De aquí al día 29 de noviembre hará lo de siempre: mantener en vilo a la mayoría de los españoles de bien. Manipulará todo, empezando por el terrible accidente ferroviario de este 28 de octubre. No dejará de enredar y usar a su placer la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Seguirá destrozando todas las reglas del juego democrático. Persistirá en reírse del Tribunal Supremo con los datos sobre los nacionalizados con la Ley de Nietos. Tratará de engañar a la juez María Tardón con la desclasificación de los informes sobre la invasión de Ceuta. Manejará a su antojo al Tribunal Constitucional. Sacará durante la campaña electoral todo tipo de decretos ofreciendo el oro y el moro a sus potenciales votantes. Y, sobre todo, el Gobierno seguirá generando violencia en las calles y en todos sus medios de comunicación, porque a nadie se le pasa por alto que la fuerza física del sanchismo es aún inmensa. Sus garras están afiladas.

Pero, reconozcámoslo, su poder es cada vez menor, después de su desvencijada, desastrosa y cruel, por no decir algo peor, actuación en Ceuta; el poder de Sánchez también está en vilo; a pesar de su aún alto porcentaje de votantes, gentes que ni sienten ni padecen ante la injuria, la mentira y la violencia gubernamental, PP y VOX pueden acabar con Sánchez, si hacen lo que deben, o sea, política. Deténganse los candidatos del PP y VOX en observar lentamente los rostros de los españoles. No se desanimen. No entren en pánico. La heterogeneidad es asombrosa. A pesar de esa masa inerte de cinco millones de votantes socialistas, a los que no les importa el robo, la mentira y el crimen de guante blanco del socialismo en el poder, la esperanza de la política, el rescate de la libertad de la fatalidad socialista y separatista, puede salvarnos de la catástrofe. Política es lo que deben hacer PP y VOX de múltiples maneras, aunque dos son prioritarias: denuncia de todas las atrocidades del sanchismo y propuestas concretas.

Dejémonos ya de pedir voces singulares, figuras concretas y bálsamos salvadores. Agarrémonos a lo que hay. Aplaudamos el pacto entre VOX y PP para detener las trampas violentas que Sánchez y sus cuates han urdido para obtener la mayoría en el Senado. Y, sobre todo, exijamos a estos dos partidos que den explicaciones permanentes y exactas para detener la tensión y la violencia sanchista. No es la hora del lloro ni de la queja sino del razonamiento. Ahí está la clave. No se trata de propuestas más o menos ilusionantes sino de dejar claro que la única ilusión de los españoles es acabar con el miedo y la violencia a través de la política. La violencia representa la negación de la política porque reemplaza el diálogo por la imposición, la participación por el miedo y los acuerdos por la fuerza. Ciento son los casos en los que Sánchez ha optado por la imposición, el miedo y la fuerza frente al ejercicio sutil de la política. Da vergüenza ajena recordárselo a las masas de votantes socialistas; sin embargo, PP y VOX deberían insistir en ello a todas horas. Deben mostrar a la ciudadanía muy detenidamente, o sea, con serenidad y pedagogía, las tropelías del sanchismo. Se trata de llevar a cabo un ejercicio práctico del poder de la política para vencer todo tipo de violencias.

Amenazada por los hipócritas y los cínicos, pisoteada por los detentadores de un poder ilegítimo, siempre es arriesgada y difícil la política concebida como un arte, pero, hoy más que nunca, cuando Sánchez ha enfrentado a los españoles, distinguiendo entre buenos y malos, y ha estigmatizado toda alternativa democrática al socialismo, la política es la única salida. Es la única manera de no ir a remolque de esa maquinaria endiablada y chavista llamada sanchismo.