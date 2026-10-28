Begoña Gómez denuncia al PP por utilizar su imagen en un vídeo hecho con IA

En plena estrategia de Pedro Sánchez por conquistar al público más joven, el presidente del Gobierno ha elegido el podcast Keep It Cutre para anunciar que su mujer, Begoña Gómez, ha denunciado al Partido Popular por utilizar su imagen en un vídeo difundido en redes sociales y elaborado con inteligencia artificial.

El vídeo del PP muestra a Begoña Gómez pronunciando la frase "si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda", después de que el propio presidente del Gobierno utilizara la visita de Javier Milei para hacer campaña electoral. En la grabación también aparecen el propio Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Nosotros no la estamos utilizando en campaña, somos víctimas de ella. Mi mujer, de hecho, hoy ha presentado una denuncia por suplantación de imagen. Porque al final lo que está haciendo el PP es utilizar las mismas técnicas que los acosados contra los menores y un partido que aspira a gobernar lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas", ha asegurado Sánchez, que también ha vinculado el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial con los disturbios registrados en Barcelona y Bilbao.

El presidente ha aprovechado así su intervención en un espacio dirigido al público joven para cargar contra la estrategia digital del PP y presentar a su mujer como víctima de una utilización indebida de su imagen.

La iniciativa de Begoña Gómez llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazara este martes una querella similar presentada por Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada por sus presuntas maniobras contra jueces, fiscales e investigadores. En el vídeo protagonizado por la exmilitante socialista mediante inteligencia artificial, Díez aparecía diciendo: "Si haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, sí soy zurda".

El magistrado rechazó admitir a trámite la querella al considerar que los delitos atribuidos al querellado no correspondían a la competencia de la Audiencia Nacional. "Procede inadmitir a trámite la querella interpuesta por cuanto los delitos que se atribuyen al querellado no figuran entre los supuestos tasados atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional", respondió Pedraz.

El PP ha respondido con dureza e ironía a la denuncia de Begoña Gómez y ha cargado contra Sánchez por recurrir a los tribunales por un vídeo difundido en redes sociales. "El Gobierno que quiere "eliminar" a una juez le pide a un juez que proteja a Begoña Gómez de un vídeo en redes sociales. Son adorables", han ironizado los populares, que también han lanzado un dardo al presidente: "Lo bueno para ellos es que si hay juicio será la primera vez que un socialista pisa un juzgado sin miedo a salir esposado".

Bueno, podría ser peor. Podrían habernos mandado a Los rochos. El Gobierno que quiere "eliminar" a una juez le pide a un juez que proteja a Begoña Gómez de un vídeo en redes sociales. Son adorables. Lo bueno para ellos es que si hay juicio será la primera vez que un… — Partido Popular (@ppopular) October 28, 2026

El presidente del Gobierno también ha revelado que consultó con sus padresel adelanto electoral durante la comida familiar que suele celebrar los domingos.