Los trenes chocan, pero Óscar Puente hace rabiar al facherío

Sin prolegómenos: el coste electoral de la nueva tragedia ferroviaria es lo primero que los partidos sopesan en estas circunstancias. Lo segundo, por ser benévolos. El problema de Pedro Sánchez es que no lo sopesó antes. Porque esto podía ocurrir. Podía volver a ocurrir. Desde Adamuz es evidente. Y el presidente no obligó entonces al ministro del ramo, Óscar Puente, a asumir la responsabilidad política como suele hacerse. Hoy ya es tarde. Es precampaña. El coste aumenta. Pero no hay vuelta atrás.

El descarrilamiento seguido de un choque de trenes en Adamuz dejó claro que nuestra red ferroviaria se ha deteriorado gravemente. Trece años atrás, el accidente del Alvia en Santiago de Compostela puso en cuestión el sistema de seguridad instalado en la peligrosa curva de Angrois, pero no fue visto como síntoma de un mal estado general de vías y trenes. De hecho, no hubo accidentes de aquella dimensión hasta este año, con el de Adamuz y ahora, el de Urda. Dos tragedias que son sólo la parte más visible y espantosa de un cúmulo de incidencias y accidentes. Ya no podemos hablar de casos aislados. Hay que hablar de una cadena de fallos, de un fallo permanente. De un sistema fallido.

El tren, que representó la modernización de España, con la implantación de la alta velocidad encarna ahora la deriva disfuncional del país, la cuesta abajo hacia una tercermundialización que afecta a mucho más que a las infraestructuras.

Después de lo de Adamuz, el Gobierno achacó el deterioro a una falta de inversiones heredada. Rajoy era el culpable, cómo no, mientras la propia responsabilidad, ocho añitos de nada, era ninguna o mínima. Y mínimos iban a ser los problemas, según dijo Óscar Puente en la chistosa entrevista: "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras, y mientras tanto vamos a sufrir un poco". ¡Un poco!

Vaya perfiles elige Sánchez para el Ministerio de Transportes. Pero la selección de personal para el ministerio con más presupuesto no puede ser casual. Primero, José Luis Ábalos, el número dos que monta un nido corrupto en el corazón del Gobierno nacido de aquella maravillosa moción de censura, por él defendida, contra la corrupción. Segundo, Óscar Puente, rebotado de la alcaldía de Valladolid, que dedica gran parte de su tiempo a insultar en redes sociales a políticos de la oposición y a gente, en general; un troll de vocación. Sánchez no pone por error a un corrupto y a un hooligan en un puesto que, salvo excepciones conocidas, han ocupado perfiles técnicos y profesionales. Pone a un corrupto y a un hooligan porque son exactamente lo que quiere.

La gente se pregunta qué pasa con los trenes en España, qué está haciendo el Gobierno, y a quien ve es a un ministro tabernario. Es un tipo de ministro que incrementa la desconfianza. Alguien permanentemente enzarzado en la disputa política más barriobajera no transmite confianza ni seriedad. Es imposible.

En Grecia, en 2023, horas después de un gravísimo accidente de tren, dimitió el ministro Karamanlis. Eso no le ahorró al Gobierno de derechas una oleada de movilizaciones de la izquierda, pero alguien asumió la responsabilidad política por lo ocurrido. En Serbia acaba de ganar las elecciones un partido que surgió de las protestas por un derrumbe en una estación de tren que puso de manifiesto la corrupción en contratos públicos. España, ah, España es diferente porque el Gobierno es progresista y amoroso, el PP y Vox son muy malos y Óscar Puente es el que más hace rabiar al facherío. Chocan trenes, sí, pero el ministro reparte leña a los fachas, y eso es lo importante.