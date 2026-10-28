La tristeza que no acalla la indignación

Al cierre de esta edición, al menos 68 personas habrían fallecido como consecuencia de la colisión de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla en la zona de Urda (Toledo). No hay que esperar, sin embargo, a saber el número exacto de fallecidos para expresar nuestra tristeza y solidaridad con todas las familias afectadas, como el luto no es razón para demorar, ni siquiera un minuto, la lógica indignación que sienten la inmensa mayoría de los españoles ante el inmenso desastre en el que se ha convertido el transporte ferroviario bajo el último Gobierno socialista.

Y es que, aunque aún se tengan que confirmar las causas de la colisión, sencillamente no es de recibo que, menos de once meses después de sufrir en Adamuz el peor accidente ferroviario de nuestra reciente historia (46 fallecidos), se haya producido un accidente que supera con creces tan luctuoso récord. Más aún cuando las primeras investigaciones apuntan claramente a un "fallo integral del sistema de seguridad", descartando por completo que pueda tratarse sólo de un error humano. De hecho, se ha sabido que el Sistema LZB —un mecanismo automático de seguridad y señalización ferroviaria cuya función principal es supervisar en tiempo real la velocidad y la posición de los trenes para actuar como escudo digital que evite fallos humanos y colisiones por alcance— habría sufrido una desconexión generalizada en la línea, lo que habría obligado a emitir una orden de parada inmediata para todos los convoyes en circulación. Con el LZB fuera de servicio, la responsabilidad de la conducción pasa a apoyarse en el sistema ASFA Digital (Anuncio de Señales y Frenado Automático).

Aunque el negligente ministro de Transportes, Óscar Puente —el mismo que hace unos días se permitía bromear sobre los retrasos y accidentes de Renfe— haya querido responsabilizar a un operario del Centro de Control de Atocha por dar la orden de restablecer la marcha del tren de Renfe que terminaría embistiendo al Iryo parado delante de él, lo que es innegable es que la causa originaria del desastre, como no ha podido ocultar el propio ministro, es la caída del sistema LZB, es decir, del sistema de seguridad, es decir, la infraestructura. Y la red ferroviaria y su mantenimiento, frente a algunos que aún querrán exonerar al Gobierno culpando a los operadores privados, a la liberalización o a la competencia, es monopolio estatal, responsabilidad de una empresa pública como Adif, directamente dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

El problema es que, bajo este Gobierno, y muy especialmente bajo el mandato de Puente en el Ministerio de Transportes, la inversión ferroviaria ha bajado un 42,5%, a pesar de ser el Gobierno que más impuestos ha recaudado de toda la historia. El problema ya no radica tan sólo en los generalizados retrasos de los trenes que, bajo el mandato de Puente, se han disparado. El problema es que los usuarios del tren en España, bajo el Gobierno de Sánchez, ya no sólo cruzan los dedos con el objetivo de llegar puntuales a su destino. Y esto puede y debe tener responsabilidades políticas, ya sea por dimisión en pleno del Gobierno, ya sea por su expulsión a través de las urnas.