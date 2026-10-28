El Gobierno se guarda los decretos de vivienda para el día después de la huelga general

Han pasado ya tres semanas desde que, el pasado 6 de octubre, el Gobierno volvió a llevar al Consejo de Ministros los dos reales decretos-ley de vivienda, apenas unos días después de que fueran tumbados en el Congreso y con el calendario electoral ya marcado. Desde entonces, el Ejecutivo ha seguido impulsando medidas sociales desde el Consejo de Ministros y el BOE, en una estrategia que convierte la acción de gobierno en un escaparate de campaña.

La vivienda es una de las principales banderas electorales de Pedro Sánchez y el Gobierno no parece dispuesto a desaprovechar ninguna oportunidad para rentabilizarla políticamente. Por eso, el Ejecutivo estudia reservar la aprobación de los decretos para el próximo 12 de noviembre, justo un día después de la huelga general convocada por los sindicatos. Una fecha que, de confirmarse, situaría las medidas en plena recta final hacia las urnas, ya que la campaña electoral arranca oficialmente el día 13. Aunque el calendario todavía no es oficial, fuentes gubernamentales ven con buenos ojos esa posibilidad.

La coincidencia difícilmente pasaría inadvertida. El Gobierno tendría en su mano encadenar dos jornadas de fuerte carga política: primero, una huelga general que los sindicatos presentan como una protesta social y que el Ejecutivo busca situar en el terreno de la confrontación con la oposición y después, los decretos de vivienda, con los que Sánchez pretende volver a exhibir una de sus principales señas de identidad electoral.

El Ejecutivo ya había anunciado su intención de apurar al máximo los plazos legales, con el argumento de prolongar la vigencia de las medidas. Sin embargo, esa justificación pierde fuerza a la luz de la posición del PNV. La formación nacionalista ya anunció a principios de octubre su apoyo al decreto de vivienda vigente, en un escenario en el que la disolución de las Cortes ha beneficiado a Sánchez.

La Moncloa pretende concentrar el próximo 12 de noviembre los decretos-ley que ha ido acumulando en las últimas semanas, en una maniobra para convertir el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente en sus escenarios de propaganda.